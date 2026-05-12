『時すでにおスシ!?』第6話 みなと、大江戸のことを少しだけ意識してしまい…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、12日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第6話のあらすじ
みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）が二人で森（山時聡真）の実家を訪れたことを機に、セザール（Jua）たちから“二人はいい感じ”と冷やかされ、大江戸のことを少しだけ意識してしまうみなと。
そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。イカの握りに悪戦苦闘するみなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚（中沢元紀）が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。
しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐しく世話を焼こうとするみなとを拒絶し、塞ぎ込む渚。さらに渚はみなとに、ある衝撃的な言葉を投げかけて…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）が二人で森（山時聡真）の実家を訪れたことを機に、セザール（Jua）たちから“二人はいい感じ”と冷やかされ、大江戸のことを少しだけ意識してしまうみなと。
そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。イカの握りに悪戦苦闘するみなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚（中沢元紀）が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。
しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐しく世話を焼こうとするみなとを拒絶し、塞ぎ込む渚。さらに渚はみなとに、ある衝撃的な言葉を投げかけて…。