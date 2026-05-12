【心理テスト】カフェでどこの席を選ぶ？答えでわかる「あなたの本当のストレス」

ふとした選択や好みには、自分でも気づいていない本音があらわれるものです。あなたが無意識に求めている安心感や心の状態をひも解くことで、今抱えている「本当のストレス」が見えてきます。さっそく心理テストをやって確かめてみましょう。

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Q：カフェでどの席に座りますか？

A：カウンター席

B：ソファの一人席

C：椅子の二人席

D：ソファの二人席

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

【この心理テストでわかること】「あなたの本当のストレス」

カフェに入ったとき、あなたはどの席を選びますか？何気ない選択には、無意識の本音が隠れています。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。そこから「あなたの本当のストレス」を探れます。

A：カウンター席…周囲に気を使いすぎている

カウンター席を選んだあなたは、周囲との距離感を大切にしながらも、人の視線や空気を敏感に感じ取るタイプです。その分、無意識のうちに気を配りすぎてしまい、自分の本音や疲れを後回しにしている可能性があります。「こう思われたらどうしよう」と考えることが増えていませんか。

あなたの本当のストレスは、人に合わせすぎることで生まれる心の緊張です。少しだけ自分優先で行動しても大丈夫。気を使わない時間を意識的に作ることで、心はぐっと軽くなっていくでしょう。

B：ソファの一人席…一人時間が不足している

ソファの一人席に座りたいと思ったあなたは、ゆったりとした安心感や自分だけの空間を求めている人です。普段は周囲に合わせて行動することが多く、気づかないうちに自分のペースを乱されているかもしれません。

本当のストレスは、「一人で心を休める時間」が足りていないことにあります。誰にも気を使わず、好きなことに没頭する時間が必要です。ほんの少しでも自分だけの時間を確保することで、心の余裕が戻り、日々の疲れも自然と癒されていくでしょう。

C：椅子の二人席…「NO」と言えない優しさがある

椅子の二人席に座りたいあなたは、人との関係を大切にし、相手を思いやる気持ちが強いタイプです。しかしその優しさゆえに、頼まれごとを断れなかったり、自分の気持ちを抑えてしまうことが多いのではないでしょうか。

本当のストレスは、「本音を言えないこと」から生まれています。我慢が積み重なるほど、心は疲れてしまいます。少し勇気を出して「できない」と伝えることも、自分を守る大切な行動です。あなたの優しさは、そのままで十分価値があります。

D：ソファの二人席…将来への漠然とした不安

ソファの二人席にゆったりと腰掛けたいあなた。安心感やつながりを求める気持ちが強い人です。その一方で、これから先のことに対して、はっきりとした理由はないのに不安を感じてしまうのではないでしょうか。

本当のストレスは、「将来への見えない不安」によるものです。先が読めないことに心が揺れやすく、無意識に安心できる場所や人を求めているのです。今できることに目を向け、小さな達成感を積み重ねていくことが、不安を和らげる大きなヒントになるでしょう。