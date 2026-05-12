100均シールで助かった！忙しい朝の「どれだっけ！？」を防ぐ！タイムロスをなくす賢いシール
商品情報
商品名：リップカラーラベルシール
価格：￥110（税込）
シールサイズ（約）：直径1.2cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968988079141
忙しい朝のタイムロスをなくす！セリアの『リップカラーラベルシール』
忙しい朝は、メイクにあまり時間を掛けられないですよね。でも、ケースが同じリップなどは見分けがつかず、キャップを開けないとどの色かわからないので、タイムロスにつながってしまうことも…。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！『リップカラーラベルシール』をご紹介します。
忙しい朝の色選び迷子を解消してくれる、リップの色を一目で判別できる専用シールです。
よくドラッグストアやコスメショップのテスターにこういったシールが貼られていますが、自宅でも再現することができるのが嬉しいです！
微妙にニュアンスが違うリップを複数持っていても、このシールを使えば一目で今日の気分に合った1本を手に取ることができます。
84色分（3シート）もの円形シールがセットになっています。
全て違う色のシールが用意されているため、近い色を見つけられます。
品番もメモできるから同じ色をリピートしたいときも安心！
手持ちのリップに近い色なんてあるのかな…と、やや半信半疑ですが探してみました。
よく見るとわずかに色合いが異なりますが、限りなく近い色のシールを見つけられました！
ケースの底面にリップと同じ色合いのシールを貼ることで、キャップを開けずに中身の色を確認できて便利。
さらに、シールを貼ると隠れてしまう品番も、シールにメモできます。これなら使い切った後に「この色、何番だったっけ…？」と迷うことがなく、お気に入りの色をリピートできます！
今回は、セリアの『リップカラーラベルシール』をご紹介しました。
リップを何本もキャップを開閉するタイムロスをなくす、忙しい大人女子の強い味方♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。