可愛すぎるよ…手のひらにちょこんと乗る超ミニミニサイズ！100均のバッグ型チャーム

今回ご紹介するのはセリアで見つけた、超ミニミニサイズのバッグ型チャーム。サイズは小さくてもデザインは本格的です！デニム風のカジュアルなバッグに、ディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、バズ・ライトイヤーがプリントされた可愛いアイテム。早速チェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：ミニミニトートバッグ（デニム風）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8×6.5×マチ3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203214140

可愛すぎるデザインに一目ぼれ！セリアで見つけたミニミニトートバッグ

セリアで可愛すぎるアイテムを発見！その名も『ミニミニトートバッグ（デニム風）』です。

かなり本格的なデニム風のトートバッグですが、ご覧の通り超ミニミニサイズ！フロント部分にはディズニー・ピクサー映画「トイ・ストーリー」の大人気キャラクター、バズ・ライトイヤーがデザインされています。

パークのギフトショップやディズニーストアで並んでいてもおかしくないクオリティですが、お値段は110円（税込）です。

容量はリップが2本入る程度。目薬やリップなどサッと取り出したいアイテムを入れるのにぴったりです。

ただし留め具などがないので、常に口が開いている仕様。中身が落ちるのが心配な方は、面ファスナーやスナップボタンを付けるなどのアレンジがおすすめです。

バッグチャームとして最高！セリアの『ミニミニトートバッグ（デニム風）』

ボールチェーン付きなので、シンプルにバッグチャームとして使うのもおすすめ！ディズニー好きさんや、パークに遊びに行くときのお供としてぴったりですよ。

今回はセリアで購入した『ミニミニトートバッグ（デニム風）』をご紹介しました。手のひらにちょこんと乗るサイズの超ミニミニアイテム。

110円（税込）とは思えないデザイン性の高さでとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。