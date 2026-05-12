100均のカゴが凄い！「えっ…レンジもいけんの？」家事が劇的にラクになる魔法のカゴ

お洒落なカゴって、お手入れが面倒…そんなイメージを覆してくれるアイテムをダイソーで発見！本物の天然素材のような編み込みデザインなのに、水洗いOK＆電子レンジ対応という実力派。パンなどを温めてそのまま食卓に出せるから、洗い物も減らせるんです。キッチン収納からインテリア使いまで幅広く活躍する商品ですよ♪

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商品情報

商品名：レンジ可能PP編み込みバスケット

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：20cm×16cm×7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480497358

ダイソーで見つけた"魔法のカゴ"がスゴイんです！

見た目にこだわった丁寧な暮らしって憧れるけど、実際は管理やお手入れが大変そう…そんなふうに感じたことはありませんか？

特に天然素材のカゴは水に弱かったり汚れが気になったりと、意外と扱いが難しいもの。ところが、ダイソーで見つけた“魔法のカゴ”が、その悩みをまるっと解決してくれたんです！

その魔法のカゴというのが、今回ご紹介するダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』。

価格は￥220（税込）とは思えないほど高見えするアイテムで、キッチンでもインテリアでも大活躍してくれます。

まず驚いたのが、本物のカゴのようなナチュラルな質感。ぱっと見ではポリプロピレン製とは思えないほどお洒落で、食卓に置くだけでカフェ風の雰囲気を演出してくれます。

お洒落で万能！ダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』

使い道はとにかく万能。焼き立てパンやサンドイッチを盛り付ければ、おうちカフェ風のブレッドバスケットに。

洗った野菜やフルーツを入れて、そのままキッチンに置いても絵になります。

そしてなんと、電子レンジに対応しているから驚き。パンを入れたままレンジで温められるので、温め直した後そのまま食卓に出せます。

わざわざお皿に移し替える必要がなく、洗い物まで減らせるという優秀っぷりです。

さらに、洗面所でタオルやコスメを収納するなど、水回り収納にもぴったり。そしてPP素材だから、水洗いもOKなんです。

天然素材のように、濡れたら傷みそう…と気を遣う必要がなく、食べこぼしや野菜の土汚れも気軽に洗い流せます。毎日使うものだからこそ、この手軽さが嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』をご紹介しました。

「お洒落」と「ラク」を両立できる、賢い暮らしアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。