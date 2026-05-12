100均のカゴが凄い！「えっ…レンジもいけんの？」家事が劇的にラクになる魔法のカゴ
商品情報
商品名：レンジ可能PP編み込みバスケット
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：20cm×16cm×7cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480497358
ダイソーで見つけた"魔法のカゴ"がスゴイんです！
見た目にこだわった丁寧な暮らしって憧れるけど、実際は管理やお手入れが大変そう…そんなふうに感じたことはありませんか？
特に天然素材のカゴは水に弱かったり汚れが気になったりと、意外と扱いが難しいもの。ところが、ダイソーで見つけた“魔法のカゴ”が、その悩みをまるっと解決してくれたんです！
その魔法のカゴというのが、今回ご紹介するダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』。
価格は￥220（税込）とは思えないほど高見えするアイテムで、キッチンでもインテリアでも大活躍してくれます。
まず驚いたのが、本物のカゴのようなナチュラルな質感。ぱっと見ではポリプロピレン製とは思えないほどお洒落で、食卓に置くだけでカフェ風の雰囲気を演出してくれます。
お洒落で万能！ダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』
使い道はとにかく万能。焼き立てパンやサンドイッチを盛り付ければ、おうちカフェ風のブレッドバスケットに。
洗った野菜やフルーツを入れて、そのままキッチンに置いても絵になります。
そしてなんと、電子レンジに対応しているから驚き。パンを入れたままレンジで温められるので、温め直した後そのまま食卓に出せます。
わざわざお皿に移し替える必要がなく、洗い物まで減らせるという優秀っぷりです。
さらに、洗面所でタオルやコスメを収納するなど、水回り収納にもぴったり。そしてPP素材だから、水洗いもOKなんです。
天然素材のように、濡れたら傷みそう…と気を遣う必要がなく、食べこぼしや野菜の土汚れも気軽に洗い流せます。毎日使うものだからこそ、この手軽さが嬉しいポイントです。
今回はダイソーの『レンジ可能PP編み込みバスケット』をご紹介しました。
「お洒落」と「ラク」を両立できる、賢い暮らしアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。