100均で1000円…正直高い！と思ったけど正解でした。究極のキッチン収納ポケット

ダイソーで見つけた瞬間、100均で1000円は高いかも…と思いましたが、使ったら即納得！今回ご紹介するのは、ラップをまとめて収納したり、キッチンペーパーなどをセットできる優秀グッズです。強力吸着でぐらつかず、収納したままサッと取り出せる便利設計。生活感が出やすいキッチン小物をスッキリ整えられます。

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商品情報

商品名：キッチンポケット

価格：￥1,100（税込）

耐荷重：1.5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880587

ダイソーで壁掛けできる、究極のキッチン収納をGET

今回ご紹介するのは『キッチンポケット』という商品。価格は￥1,100（税込）とダイソー商品としてはお高く感じますが、実際に使ってみるとかなり優秀な収納アイテムだったんです！

取り付け方法はまず、壁を台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で拭き、乾いたら取り付ける位置を確認します。取り付けられるのは、タイルやステンレスなどの平らで光沢のある面です。

そして、取付板をキッチンポケットにセットした状態で、はくり紙をはがします。

取付板が真っ直ぐ奥まではまっていることを確認し、キッチンポケットの裏面全体を壁に強く押し付けます。

キッチンポケットを押し上げて外し、吸着シートをさらに壁に押し付けます。この時、付属のヘラでこするとキレイに密着するとのことです。

吸着シートの貼り付けから1時間以上経ったら、キッチンポケットを取付板の上からしっかりとはめ込みます。

ちなみにキッチンポケットの中は仕切り付きで、3段階に調整可能です。

スッキリ収納！ダイソーの『キッチンポケット』

収納するものに合わせて仕切り板を調整できるので、細いラップ類が倒れてごちゃつく…なんてこともありません。

ラップやアルミホイル、クッキングシートなどを複数収納しても、ぐらつき感ゼロ。耐荷重は約1.5kgあり、安定感は想像以上です。

さらに便利なのが、前面に入ったスリット。箱ティッシュや袋タイプのキッチンペーパーを中に入れておけば、収納したままそのまま引き出して使えます。

絶妙なサイズ感なので、キッチンのちょっとした空きスペースを有効活用できるのも嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『キッチンポケット』をご紹介しました。

強力な吸着シートで固定できるのに、はがし跡が残りにくいのも魅力。取り外す際はキッチンポケットを外し、ヘラで吸着シートを端から少しずつめくると◎

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。