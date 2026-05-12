100均で1000円…正直高い！と思ったけど正解でした。究極のキッチン収納ポケット
商品情報
商品名：キッチンポケット
価格：￥1,100（税込）
耐荷重：1.5kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480880587
ダイソーで壁掛けできる、究極のキッチン収納をGET
今回ご紹介するのは『キッチンポケット』という商品。価格は￥1,100（税込）とダイソー商品としてはお高く感じますが、実際に使ってみるとかなり優秀な収納アイテムだったんです！
取り付け方法はまず、壁を台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で拭き、乾いたら取り付ける位置を確認します。取り付けられるのは、タイルやステンレスなどの平らで光沢のある面です。
そして、取付板をキッチンポケットにセットした状態で、はくり紙をはがします。
取付板が真っ直ぐ奥まではまっていることを確認し、キッチンポケットの裏面全体を壁に強く押し付けます。
キッチンポケットを押し上げて外し、吸着シートをさらに壁に押し付けます。この時、付属のヘラでこするとキレイに密着するとのことです。
吸着シートの貼り付けから1時間以上経ったら、キッチンポケットを取付板の上からしっかりとはめ込みます。
ちなみにキッチンポケットの中は仕切り付きで、3段階に調整可能です。
スッキリ収納！ダイソーの『キッチンポケット』
収納するものに合わせて仕切り板を調整できるので、細いラップ類が倒れてごちゃつく…なんてこともありません。
ラップやアルミホイル、クッキングシートなどを複数収納しても、ぐらつき感ゼロ。耐荷重は約1.5kgあり、安定感は想像以上です。
さらに便利なのが、前面に入ったスリット。箱ティッシュや袋タイプのキッチンペーパーを中に入れておけば、収納したままそのまま引き出して使えます。
絶妙なサイズ感なので、キッチンのちょっとした空きスペースを有効活用できるのも嬉しいポイントです。
今回はダイソーの『キッチンポケット』をご紹介しました。
強力な吸着シートで固定できるのに、はがし跡が残りにくいのも魅力。取り外す際はキッチンポケットを外し、ヘラで吸着シートを端から少しずつめくると◎
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。