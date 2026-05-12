中東情勢の悪化を受け、日本の海運会社が、中東地域と日本などを結ぶ航路の不安定化に懸念を強めている。

事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡の正常化の見通しが立たないためだ。大手３社が発表した２０２７年３月期の連結最終利益は、いずれも減益の見通しとなっている。（仁木翔大、石川泰平）

ホルムズ不透明

１１日にオンライン形式で行った決算発表の記者会見で、日本郵船の曽我貴也社長は、「業績に大きく影響を与えるのはホルムズ海峡がいつ開くか、燃料価格がいくらで推移するかの２点だ」と述べた。

２７年３月期の連結業績予想で、日本郵船は最終利益が前期比７・９％減の１９５０億円になるとした。日本から中東地域などへの自動車輸送台数が減り、自動車船事業の利益が大幅に減ることなどが影響する。

商船三井と川崎汽船の２社も同様の理由で減益を見込む。商船三井は２０・３％減の１７００億円、川崎汽船は２８・６％減の９５０億円とした。

２６年３月期連結決算では、需給緩和による運賃の下落や米国の高関税政策の影響による荷物量の減少などで、３社とも最終利益が２５年３月期から減少した。２７年３月期も減益となれば２期連続となる。

運賃上げ慎重

３社の業績予想は、４〜６月期にホルムズ海峡周辺の航行が正常化せず、紅海の出入り口に位置するバブルマンデブ海峡周辺の航行も通年で難しいことを前提に置いた。同海峡周辺では２３年、イエメンの反政府武装勢力・フーシが航行する船舶への攻撃を開始。日本の海運大手は通航を見合わせている。

バブルマンデブ海峡の通航を回避するため、日本の海運大手は、アジアと欧州を結ぶ航路について、スエズ運河を通過するルートではなくアフリカ南端の喜望峰を回るルートを使っている。

喜望峰を回るルートは、紅海やスエズ運河を通過するルートより距離が長い。中東情勢の悪化で燃料価格が上昇している状況で、コストも増えている。各社は燃料費の上昇を運賃に転嫁する「燃油サーチャージ」の対象とする船舶の種類を拡大することも検討している。

ただ、運賃の引き上げは収益の改善につながるが、輸送需要の低下につながる可能性もあるため、各社は慎重に対応する考えだ。商船三井の田村城太郎社長も「プラスの要因もあれば、マイナスの要因もある。現状では見立ては困難」と指摘する。

代替ルート

ホルムズ海峡は、世界で取引される原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の約２割が通る海上輸送の要衝だ。事実上の封鎖が続く状況で、日本の海運大手は、中東地域から日本へ原油を輸送する代替ルートについても検討を進めている。

その中で、拡大が想定されているのがサウジアラビアの紅海側から原油を積み込むルートだ。バブルマンデブ海峡の通航を回避してスエズ運河、喜望峰などを経由するため、ホルムズ海峡を通るより２倍以上長い５０日程度の日数が必要となる。そのため、日数の増加によるコスト上昇は避けられない。