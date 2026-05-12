このチャンスをつかむしかない！１２日・巨人戦（岐阜）で今季初昇格する広島・田村俊介外野手（２２）が１１日、背水の覚悟を示した。１０日・ヤクルト戦（マツダ）で秋山翔吾外野手（３８）が左ハムストリングスを負傷し、若鯉の１軍昇格が急きょ決定。２軍で打率・３０５と好調なバットで、序列をひっくり返す。

静かに燃える闘志を言葉に宿した。結果を求められる立場にいることを、田村自身が一番に理解している。今季初の１軍昇格見込みとなった若鯉は「ずっとチャンスをもらっている中で、なかなか期待に応えられていない。このチャンスがラストチャンスぐらいの気持ちで頑張りたい」と、表情を引き締めた。

１０日・ヤクルト戦で、これまで８試合連続「１番・左翼」でスタメン出場していた秋山が左ハムストリングスを負傷し、途中交代。１１日に出場選手登録を抹消された。先輩のアクシデントにより、巡ってきたアピールのチャンス。「体の感じは今の状態がベスト」と、抜かりのない準備を進めてきた自信がある。

ファームでは直近の出場６試合全てで安打をマークするなど、２８試合で打率・３０５、１本塁打、１０打点の好成績を残している。好調の要因を「１軍の試合に出始めたころに新井監督から『泳いでもいいから前で打て』と言われていたので、そこに一回戻った。どんな投手でも、しっかりタイミングを早く取るという一番大事なところを改めてやった結果、いい打席が増えた」と原点回帰にあると分析。東出、迎両２軍打撃コーチとも試行錯誤を重ねながら、前でさばく感覚を磨き直してきた。

ライバルたちの活躍も、田村の心に火を付けた。同学年のドラフト１位・平川（仙台大）と同３位・勝田（近大）が開幕から１軍で躍動する姿を「テレビでずっと見ていた」と明かす。打撃センスを評価され、次世代のレギュラー候補として高い期待を寄せられているが、今季が早くも高卒５年目。「自分もそこに加わって、勝ちにこだわってやりたい」と、刺激し合える仲間と同じ舞台に立ち、今度は自らのバットで勝利の歓喜を呼び込む。

チームは現在、３カード連続で勝ち越しから遠ざかっており、最下位の中日とは１ゲーム差の５位に低迷している。ここからの急上昇を目指し、１２日からは岐阜、福井で巨人との２連戦、１４日の移動日を挟んで１５日からは敵地で阪神との３連戦に挑む。不退転の覚悟を胸に刻む田村のフルスイングが、新井カープの反撃の合図となる。

◇田村 俊介（たむら・しゅんすけ）２００３年８月２５日生まれ、２２歳。京都府出身。１７８センチ、９５キロ。左投げ左打ち。外野手。愛工大名電から２１年度ドラフト４位で広島入団。プロ初出場は２３年３月３１日・ヤクルト戦（神宮）。１軍通算７２試合で打率．２３７（１８６打数４４安打）、１本塁打、９打点。