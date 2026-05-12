息子が「残業代が多かった月のあと、天引き額が前より増えた気がする」と言っています。たまたまではなく、残業によって社会保険料の基準が変わることもあるのでしょうか？

社会保険料は「毎月の給料」をもとに決まる

会社員の給与から天引きされる社会保険料には、主に健康保険料と厚生年金保険料があります。これらは、毎月の給料額に応じて決まる仕組みです。

ただし、実際には毎月の給与を細かく計算して保険料を変えているわけではありません。「標準報酬月額」という区分を使って保険料を決めています。これは、一定期間の平均給与をもとに、区切られた等級に当てはめる制度です。

例えば、月給が28万円の人と29万円の人で、同じ等級に分類されることがあります。この場合、保険料は同じです。しかし、残業が増えて平均給与が大きく上がると、標準報酬月額の等級が上がり、社会保険料も増える可能性があります。

このため、「残業代が増えた月のあとに天引き額が増えた」というのは、十分にあり得ることなのです。



特に影響しやすいのは「算定基礎届」の時期

社会保険料が見直される代表的なタイミングが、毎年行われる「定時決定」です。会社は4月、5月、6月の給与をもとに平均額を計算し、その年の9月から新しい保険料を適用します。

この手続きは「算定基礎届」と呼ばれます。ここで計算対象になる給与には、基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれます。そのため、この3ヶ月間に残業が多いと、標準報酬月額が上がり、社会保険料が高くなりやすいのです。

例えば、普段は残業が少ない人でも、4～6月に繁忙期が重なり、毎月数万円の残業代がついた場合、9月以降の社会保険料が上がることがあります。

逆に、この時期に残業が少なければ、保険料が下がることもあります。そのため、会社員の間では「4～6月の残業が社会保険料に影響しやすい」と話題になることもあります。

ただし、実際には仕事量を自由に調整できない人も多いため、無理に残業を減らそうとする必要はありません。社会保険料が増える一方で、将来受け取る厚生年金額にも反映されるため、必ずしも損とは言い切れないからです。



大幅な残業増加では「随時改定」が行われることもある

社会保険料は毎年1回だけ変わるわけではありません。給与が大きく変動した場合には、「随時改定」という仕組みで途中変更されることがあります。

例えば、昇給や手当変更、異動などによって給与水準が上がり、その後も残業が多い状態が続いた場合です。このようなケースでは、年の途中でも標準報酬月額が見直され、社会保険料が増えることがあります。

一般的には、基本給や役職手当などの固定的な賃金変動があり、その後3ヶ月間の平均給与が一定以上変化した場合に対象になります。細かい条件はありますが、「残業が続いて給与水準が以前よりかなり高くなった」という場合には、途中で保険料が変わる可能性があると覚えておくとよいでしょう。

給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料の欄が急に増えて驚くことがあります。しかし、これは給与額の変化に応じて保険料が見直される仕組みによるもので、制度上は珍しいことではありません。

また、残業代が増えても、社会保険料や税金の負担も増えるため、額面ほど手取りが増えないケースがあります。



社会保険料が増えても将来につながる面がある

社会保険料が上がると、「負担が増えた」と感じやすいものです。特に若い世代は、手取りが減ることに不満を持つこともあるでしょう。しかし、社会保険料は単なる天引きではありません。健康保険では医療費の自己負担を抑えられますし、厚生年金は将来受け取る年金額にも関係しています。

つまり、給与が高い時期に多く保険料を払うことで、将来の保障も一定程度手厚くなる仕組みです。短期的には負担に感じても、長い目で見ると意味のある制度といえます。

もし「急に天引きが増えた」と感じた場合は、まず給与明細の健康保険料や厚生年金保険料の欄を確認してみましょう。残業代の増加によって社会保険料の等級が変わった可能性があります。

給与明細の仕組みを理解しておくと、「なぜ手取りが減ったのか」がわかりやすくなります。今後の家計管理や働き方を考えるうえでも、社会保険料のルールを知っておくことは大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー