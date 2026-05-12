妻が「遠回りでも安いスタンドまで行くのは、本当に得？」と聞いてきました。1リットルあたり数円違うと気になりますが、わざわざ移動してまで給油する意味はあるのでしょうか？

ガソリン価格の差はどれくらい節約につながるのか

まず気になるのは、1リットルあたり数円の差がどれほどの節約になるかです。例えば、ガソリン価格が1リットルあたり5円安いスタンドを利用し、40リットル給油した場合、節約できる金額は200円になります。一見すると無視できない金額に思えるかもしれませんが、これだけで判断するのは早計です。

なぜなら、20リットルしか入れない場合は100円程度の差にとどまるなど、給油量が少なければ節約額も小さくなるためです。このように、節約効果は価格差だけでなく給油量によっても変わります。つまり、「安いから行く」という判断は、実際にどれくらい入れるかを踏まえて考える必要があります。



移動にかかるガソリン代と時間を見落とさない

遠くのスタンドへ行く場合、見落としがちなのが移動コストです。車で往復10km余分に走ると仮定し、燃費が1リットルあたり15kmの車であれば、約0.67リットルのガソリンを消費します。ガソリン価格が170円なら、約114円分を移動で使う計算になります。

この場合、先ほどの「200円節約できるケース」でも、実際の差は約86円にまで縮まります。さらに距離が長くなれば、節約どころか逆に損をする可能性もあります。加えて、移動時間も無視できません。

渋滞や混雑があれば、時間のロスはさらに大きくなります。時間にも価値があると考えるなら、単純な価格差だけで判断するのは合理的とは言えません。



遠回りしても得になるケースとは

とはいえ、遠くのスタンドを利用することが常に無意味というわけではありません。

例えば、通勤や買い物のついでに立ち寄れる場合は、追加の移動コストがほとんど発生しません。このようなケースでは、純粋に価格差分の節約が期待できます。

また、一度に大量に給油する場合も効果が出やすくなります。大型車や長距離ドライブ前など、50リットル以上給油する場合は、ガソリン価格の数円の差が数百円の節約につながります。

さらに、会員割引やポイント還元などがあるスタンドであれば、実質的な差はさらに広がる可能性があります。このように、「ついでに行ける」「給油量が多い」といった条件が揃えば、遠回りでも実質的な節約になります。



価格差だけでなく総合的に判断することが大切

ガソリン代を節約するには、単に安いスタンドを探すだけでなく、移動コストや時間も含めて考えることが重要です。数円の差にこだわるあまり、余計な燃料や時間を使ってしまっては本末転倒です。

おすすめなのは、「生活動線の中で安いスタンドを選ぶ」という考え方です。普段の通勤ルートや買い物圏内で価格を比較し、無理なく立ち寄れる場所を見つけることで、無駄なく節約ができます。また、燃費の良い運転やタイヤの空気圧管理といった基本的な工夫も、長期的には大きな節約につながります。

ガソリン代は日々の積み重ねだからこそ、小さな差に目を向けることは大切です。ただし、その判断は冷静に行い、トータルで得になる選択を心がけることが、賢い節約につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー