【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは空間と体の状態
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、面積のゆとりに関する言葉、運動した後の全身の様子、そして情報を扱う技術用語という、3つの言葉を選びました。日常の感覚から最新のIT知識まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□さ
あ□□みれ
□□んてぃっく
ヒント：激しい運動の後などに、全身から出た水分でびっしょりになることを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せま」を入れると、次のようになります。
せまさ（狭さ）
あせまみれ（汗まみれ）
せまんてぃっく（セマンティック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、空間の広がりを表す言葉、身体的な状態、そして高度な情報処理に関する用語を組み合わせました。共通の「せま」という音が、窮屈な場所のイメージから、一生懸命に活動した後の姿、そしてインターネットの未来を支える技術までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークを広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、面積のゆとりに関する言葉、運動した後の全身の様子、そして情報を扱う技術用語という、3つの言葉を選びました。日常の感覚から最新のIT知識まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□さ
あ□□みれ
□□んてぃっく
ヒント：激しい運動の後などに、全身から出た水分でびっしょりになることを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せま正解は「せま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せま」を入れると、次のようになります。
せまさ（狭さ）
あせまみれ（汗まみれ）
せまんてぃっく（セマンティック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、空間の広がりを表す言葉、身体的な状態、そして高度な情報処理に関する用語を組み合わせました。共通の「せま」という音が、窮屈な場所のイメージから、一生懸命に活動した後の姿、そしてインターネットの未来を支える技術までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のネットワークを広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)