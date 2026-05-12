【山口県】「隠れ里的な雰囲気」萩温泉郷の魅力とは？ 世界遺産の城下町散策と海鮮グルメが充実
山口県萩市に位置し、幕末維新の志士を数多く輩出した歴史の街・萩。この街に湧く「萩温泉郷」は、2004年に「はぎ温泉」が掘削されたことをきっかけに、市内に点在していた自家源泉を持つ宿が集まり、2005年に誕生した比較的新しい温泉郷です。
萩温泉郷の最大の特徴は、宿泊施設によって異なる多彩な泉質を楽しめることにあります。「はぎ温泉」や「萩本陣温泉」などの塩化物泉は、保温効果が高く湯冷めしにくいと言われています。「千春楽泉」のような硫黄泉や、美肌の湯として知られるアルカリ性単純温泉など、まさに温泉のデパートのようなラインアップです。
日本海を一望できるパノラマ露天風呂や、城下町の情緒を感じる落ち着いた内湯など、宿ごとに趣向を凝らした湯船がそろっています。歴史散策の疲れを、それぞれの個性が光る名湯でゆっくりと解きほぐす時間は、萩旅行の醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
グルメの楽しみも尽きません。日本海に面した萩は、全国屈指の港町でもあります。冬の味覚の王様「ふく（ふぐ）」をはじめ、甘鯛、アワビ、そして地元で「瀬付きあじ」と呼ばれる脂の乗ったアジなど、新鮮な海鮮料理は絶品です。
体験アクティビティとしては、萩焼の陶芸体験や、着物での城下町散策などが人気です。また、少し足を延ばせば日本海を望む「笠山展望台」からの絶景も楽しめます。歴史、美食、伝統工芸、そして温泉。そのすべてが凝縮された萩温泉郷は、訪れるたびに新しい発見がある魅力的なエリアです。
「泉質の異なる温泉が楽しめて、海も眺められる温泉地もあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）」
「隠れ里的な雰囲気が味わえる」（30代男性／大阪府）」
「温泉だけでなく城下町の散策をしながら楽しみたいです」（50代女性／島根県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
萩温泉郷の最大の特徴は、宿泊施設によって異なる多彩な泉質を楽しめることにあります。「はぎ温泉」や「萩本陣温泉」などの塩化物泉は、保温効果が高く湯冷めしにくいと言われています。「千春楽泉」のような硫黄泉や、美肌の湯として知られるアルカリ性単純温泉など、まさに温泉のデパートのようなラインアップです。
「萩温泉郷」周辺には何がある？温泉街の周辺は歴史スポットの宝庫です。毛利輝元が築いた「萩城跡（指月公園）」や、江戸時代の町割りがそのまま残る「萩城下町」は、散策するだけでタイムスリップしたような気分に浸れます。また、吉田松陰ゆかりの「松下村塾」や「松陰神社」など、世界遺産に登録された貴重な史跡も見逃せません。
グルメの楽しみも尽きません。日本海に面した萩は、全国屈指の港町でもあります。冬の味覚の王様「ふく（ふぐ）」をはじめ、甘鯛、アワビ、そして地元で「瀬付きあじ」と呼ばれる脂の乗ったアジなど、新鮮な海鮮料理は絶品です。
体験アクティビティとしては、萩焼の陶芸体験や、着物での城下町散策などが人気です。また、少し足を延ばせば日本海を望む「笠山展望台」からの絶景も楽しめます。歴史、美食、伝統工芸、そして温泉。そのすべてが凝縮された萩温泉郷は、訪れるたびに新しい発見がある魅力的なエリアです。
「隠れ里的な雰囲気が味わえる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「泉質の異なる温泉が楽しめて、海も眺められる温泉地もあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）」
「隠れ里的な雰囲気が味わえる」（30代男性／大阪府）」
「温泉だけでなく城下町の散策をしながら楽しみたいです」（50代女性／島根県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)