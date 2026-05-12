「び、びっくりだーー」ゲーム配信者、結婚＆第1子誕生を報告！ 「情報量どうなってる」「驚きすぎる」
ゲーム配信者のえんちょう。さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくゲーム配信者の玖兎音るうさんとの結婚＆第1子誕生を報告しました。
【画像】結婚報告全文
また「つい先日第一子となる女の子が爆誕した」ことも報告。赤ちゃんの小さな手がえんちょう。さんの指を握る写真を添え、「とても元気でかわいい娘なのですが、僕らに似てかなり天邪鬼の性格のようで、なぜか自分の手だけちゃんと握ってくれません」と、ユーモアたっぷりにつづりました。
コメントや引用リポストでは「び、び、びっくりだーー おめ！！！」「おめでとうございます！！！！！！お幸せに！！！！！」「あのサイコパスと呼ばれてたえんちょうが！？」「小学生の頃ずっとゴラグバ！を見て育ってきた身として、とっても嬉しくなりました 時間の経過を感じますね、、、」「情報量どうなってる」「驚きすぎる」と、祝福や驚きの声が寄せられました。
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「とっても嬉しくなりました」えんちょう。さんは「この度、私、えんちょう。は、同じく活動者である玖兎音るうさんと、2025年の春頃に入籍しました」と報告。「活動や共通の友人などをきっかけに交流を深め、お付き合いが始まりました」と経緯を説明し、玖兎音さんについて「とても明るく優しく、お茶目で楽しい素敵な人」と紹介しています。
コメントや引用リポストでは「び、び、びっくりだーー おめ！！！」「おめでとうございます！！！！！！お幸せに！！！！！」「あのサイコパスと呼ばれてたえんちょうが！？」「小学生の頃ずっとゴラグバ！を見て育ってきた身として、とっても嬉しくなりました 時間の経過を感じますね、、、」「情報量どうなってる」「驚きすぎる」と、祝福や驚きの声が寄せられました。