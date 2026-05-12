ゲーム配信者のえんちょう。さんは5月10日、自身のXを更新。結婚と第1子誕生を報告し、祝福や驚きの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：えんちょう。さん公式Xより）

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ゲーム配信者のえんちょう。さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくゲーム配信者の玖兎音るうさんとの結婚＆第1子誕生を報告しました。

【画像】結婚報告全文

「とっても嬉しくなりました」

えんちょう。さんは「この度、私、えんちょう。は、同じく活動者である玖兎音るうさんと、2025年の春頃に入籍しました」と報告。「活動や共通の友人などをきっかけに交流を深め、お付き合いが始まりました」と経緯を説明し、玖兎音さんについて「とても明るく優しく、お茶目で楽しい素敵な人」と紹介しています。

また「つい先日第一子となる女の子が爆誕した」ことも報告。赤ちゃんの小さな手がえんちょう。さんの指を握る写真を添え、「とても元気でかわいい娘なのですが、僕らに似てかなり天邪鬼の性格のようで、なぜか自分の手だけちゃんと握ってくれません」と、ユーモアたっぷりにつづりました。

コメントや引用リポストでは「び、び、びっくりだーー　おめ！！！」「おめでとうございます！！！！！！お幸せに！！！！！」「あのサイコパスと呼ばれてたえんちょうが！？」「小学生の頃ずっとゴラグバ！を見て育ってきた身として、とっても嬉しくなりました　時間の経過を感じますね、、、」「情報量どうなってる」「驚きすぎる」と、祝福や驚きの声が寄せられました。

玖兎音さんも報告

玖兎音さんも同日、自身のXで結婚と出産を報告。えんちょう。さんについて「真面目で真っすぐで、いつも私のことを支えてくれる最高のパートナー」と紹介し、「賑やかで楽しい家庭を築いていきたい」とつづりました。また玖兎音さんの指を握る赤ちゃんの手が写っており、えんちょう。さんよりもしっかりと握っていることが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)