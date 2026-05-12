毎日使うまな板を清潔に保つことは大事！プラスチックより木のまな板がオススメな理由とは？【ヤバい風水】

毎日使うまな板を清潔に保つことは大事！プラスチックより木のまな板がオススメな理由

ヤバい！まな板が汚れている【ヤバい風水】

毎日使うまな板は清潔に保つことが基本。

洗剤で洗う他、熱湯をかけたり、食品用のアルコールで消毒したり、こまめにお手入れを行いましょう。

汚れたまな板は衛生的によくないのはもちろん、食材のエネルギーも失われてしまいます。

そしてできればプラスチックより木のまな板を使うように。

おすすめは消臭効果も高い「ヒバ素材」です。

木のまな板には「水」と「火」という相反する要素を中和してくれる働きがあります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。