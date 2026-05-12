東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7249　高値0.7260　安値0.7211

0.7318　ハイブレイク
0.7289　抵抗2
0.7269　抵抗1
0.7240　ピボット
0.7220　支持1
0.7191　支持2
0.7171　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5965　高値0.5969　安値0.5935

0.6012　ハイブレイク
0.5990　抵抗2
0.5978　抵抗1
0.5956　ピボット
0.5944　支持1
0.5922　支持2
0.5910　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3678　高値1.3695　安値1.3648

1.3746　ハイブレイク
1.3721　抵抗2
1.3699　抵抗1
1.3674　ピボット
1.3652　支持1
1.3627　支持2
1.3605　ローブレイク