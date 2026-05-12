東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7249 高値0.7260 安値0.7211
0.7318 ハイブレイク
0.7289 抵抗2
0.7269 抵抗1
0.7240 ピボット
0.7220 支持1
0.7191 支持2
0.7171 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5965 高値0.5969 安値0.5935
0.6012 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5978 抵抗1
0.5956 ピボット
0.5944 支持1
0.5922 支持2
0.5910 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3678 高値1.3695 安値1.3648
1.3746 ハイブレイク
1.3721 抵抗2
1.3699 抵抗1
1.3674 ピボット
1.3652 支持1
1.3627 支持2
1.3605 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7249 高値0.7260 安値0.7211
0.7318 ハイブレイク
0.7289 抵抗2
0.7269 抵抗1
0.7240 ピボット
0.7220 支持1
0.7191 支持2
0.7171 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5965 高値0.5969 安値0.5935
0.6012 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5978 抵抗1
0.5956 ピボット
0.5944 支持1
0.5922 支持2
0.5910 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3678 高値1.3695 安値1.3648
1.3746 ハイブレイク
1.3721 抵抗2
1.3699 抵抗1
1.3674 ピボット
1.3652 支持1
1.3627 支持2
1.3605 ローブレイク