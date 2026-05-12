１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９８．０７ドル（＋２．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７２８．７ドル（－２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８５４８．５セント（＋５０９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２２．２５セント（＋１４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９９．７５セント（＋５．５０セント）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９８．０７ドル（＋２．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７２８．７ドル（－２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８５４８．５セント（＋５０９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２２．２５セント（＋１４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９９．７５セント（＋５．５０セント）
出所：MINKABU PRESS