１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９５ドル高 ナスダックは連日最高値更新 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９５ドル高 ナスダックは連日最高値更新

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１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比９５．３１ドル高の４万９７０４．４７ドルと続伸した。ＡＩ半導体株の選好姿勢が続き、全体相場を押し上げた。中東情勢を巡る先行き不透明感が上値を圧迫しながらも、ナスダック総合株価指数やフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は連日で最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞が堅調推移。バリック・マイニング＜B＞が買われ、コーニング＜GLW＞とサークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が大幅高となった。一方、ウォルト・ディズニー＜DIS＞やナイキ＜NKE＞が値を下げ、モザイク＜MOS＞やタイソンフーズ＜TSN＞が冴えない展開だった。



ナスダック総合株価指数は２７．０４ポイント高の２万６２７４．１２と小幅続伸した。インテル＜INTC＞やマイクロン＜MU＞、クアルコム＜QCOM＞が頑強。テスラ＜TSLA＞が株価水準を切り上げ、ルメンタム・ホールディングス＜LITE＞やリキディア＜LQDA＞、アルファ・タウ・メディカル＜DRTS＞が値を飛ばした。半面、アルファベット＜GOOG＞が売られ、ショッピファイ＜SHOP＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS