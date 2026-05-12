米国・イラン間の終戦交渉が膠着状態に陥っている中、ドナルド・トランプ米国大統領は11日（現地時間）、イランとの停戦を「延命装置に辛うじて依存している状態」に例え、中断していた「解放プロジェクト（プロジェクト・フリーダム／Project Freedom）」再開の可能性を示唆した。軍事措置カードをちらつかせながら、イランをさらに圧迫するねらいがあるとみられる。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで行われた取材陣との対話で、イランとの停戦状況について「信じられないほど弱い。最も弱い状態と呼ぶ」と述べた。続いて「停戦は延命装置に依存している。医師が『生存確率が約1％』と言うような状態だ」と付け加えた。

◇「イラン、ごみのような文書を送ってきた」

トランプ大統領は前日、イランから送られてきた終戦案について「到底受け入れられない提案だった」とし、「彼らが送ってきたごみのような文書（that piece of garbage they sent us）をすべて読みさえしなかった。『これを読むのに時間を浪費したくない』と言った」と述べた。米国は最近、イランに終戦のための提案を送り、これに対するイランの回答は前日、仲介国のパキスタンを通じて米国に伝えられた。トランプ大統領は前日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」を通じ、「イランの回答が気に入らない。全面的に受け入れられない」と強い不満を表していた。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスのイベント参加者に対し「発言を長くしすぎないように」とし、「多くの将軍たちが私を待っている。重要なことであり、愛すべき国イランに関連することだ」とも語った。イランに対する軍事作戦再開の可能性を、冗談を交えて間接的に表現したものと解釈される。

◇「解放プロジェクト再開を検討」…軍事作戦を示唆

これに先立ち、トランプ大統領はこの日午前、フォックスニュースの電話インタビューで、ホルムズ海峡に閉じ込められた船舶を脱出させるための「解放プロジェクト」再開の可能性を検討中だと明らかにした。フォックスニュースのジョン・ロバーツ記者はソーシャルメディアのX（旧ツイッター）を通じ、トランプ大統領が電話でこのように述べたと伝えた。米国は4日、海峡に閉じ込められたタンカーや貨物船などの民間船舶の脱出を支援するための解放プロジェクトに着手したが、作戦突入から約36時間後にイランとの交渉進展を理由に中断していた。

ロバーツ記者はXへの投稿で、「トランプ大統領は『米海軍がホルムズ海峡で船舶を案内するのは、その一部にすぎない』と述べた」と伝えた。民間船舶の誘導・案内以上の軍事作戦拡大の可能性を示唆したものとみられる。ただし、トランプ大統領が解放プロジェクトの再開を最終的に決定した状態ではないとフォックスニュースは伝えた。

トランプ大統領は前日に公開された米時事番組『Full Measure（フル・メジャー）』のインタビューでも、「我々はあと2週間（イランに）入って攻撃を続けることができる」と攻撃再開の可能性を暗示していた。彼は「猛烈な怒り」と称する対イラン軍事作戦が終了したと見てよいかという司会者の質問に、「私はそうは言っていない」と述べた。

トランプ大統領がイランの終戦案に強い不満を示したことで交渉が長期化する懸念が高まる中、軍事作戦再開の可能性を示唆して圧迫の度合いを一段と強めたものとみられる。