超短期決戦の大事な一戦だからこそ、自らのフォームで勝ち切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月11日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）がトップ。第1試合でエース・佐々木寿人（連盟）が引いたラスをすぐさま挽回。首位のBEAST X・鈴木大介（連盟）を4着に沈め、3.5ポイント差に詰め寄った。

【映像】タンピン三色がよく似合う！滝沢和典、会心の親跳満ツモ

第1試合ではBEAST X・中田花奈（連盟）がトップ。連勝を許すわけにはいかない状況で登板したのが、選手兼監督の滝沢。この試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、滝沢、EX風林火山・勝又健志（連盟）、鈴木大介の並びで開始した。

東1局は鈴木大介が萩原から3900点のアガリ。東2局、親番の滝沢はタンヤオ・平和・三色同順を見据えた手で進行した。7巡目にドラ表示牌の8筒が打たれ、鳴けばカン七万のテンパイとなるも滝沢はスルーを決断。その後、七万を引き入れて5・8筒待ちのリーチを敢行した。勝又が混一色仕掛けで押し返してきたが、滝沢が先に高目の8筒をツモ。リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・三色同順・裏ドラの1万8000点が完成した。

滝沢のリーチはこの一手限り。東4局1本場は1000点（＋300点、供託1000点）のアガリで鈴木大介の親を蹴り、南3局1本場も2000点（＋300点、供託2000点）のツモで勝又の親を流した。南4局は勝又へ2000点の放銃で試合終了となった。

試合後のインタビューでは「佐々木さんがすごく悔しそうに帰ってきて…。（トップが取れて）良かったです」とコメント。東2局の親跳満ツモは「8筒をチーしそうになって、カン七万で発進しちゃおうかなと思った」「前回、三・六万をチーして失敗してしまった。その失敗が今日生きたと思います」と説明した。BEAST Xを4着に沈めたことは「良かったですよ、食らいつけて」と語った。前日、そしてこの日は周囲からアドバイスをもらったことも明かしたが、その内容は「言わないですよ」と笑顔で煙に巻いた。

優勝すればリーグ史上初、複数チームでの優勝経験者となる滝沢。「あと6戦ありますが、最後までぜひ楽しんでください」と語るその姿に気負いは感じられない。ファンからは「タッキーありがとー！」「応援してます！」「タッキー きてるよ！！」と期待の声が多数寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）4万2400点／＋62.4

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）3万100点／＋10.1

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万4800点／▲25.2

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）1万2700点／▲47.3

【5月11日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋247.7（10/16）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋244.2（10/16）

3位 EX風林火山 ＋130.7（10/16）

4位 TEAM雷電 ▲14.3（10/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

