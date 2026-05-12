63歳で退職しました。64歳からパートで働こうと思っていますが、厚生年金に加入できるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳からパートで働く場合、厚生年金に加入できる条件や年金への影響について解説します。
パートタイマーが社会保険（厚生年金・健康保険）に加入する主な条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、2カ月を超えて働く見込みがあること、学生でないことなどです。また、勤務先の企業規模も要件となっており、現在は原則として従業員数51人以上の企業が対象となっています。
厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入できます。そのため、64歳からパートで働き始めた場合でも、条件を満たせば社会保険に加入できます。
なお、現在は「月額賃金8万8000円以上」という賃金要件（いわゆる106万円の壁）がありますが、2026年10月からはこの賃金要件が撤廃される予定です。これにより、週20時間以上働いていれば、給与額にかかわらず社会保険の加入対象になる方向で制度改正が予定されています。
厚生年金に加入して働くメリットとしては、将来受け取る老齢厚生年金が増えることが挙げられます。64歳から厚生年金に加入すると、支払った保険料が将来の年金額に反映されます。
65歳になるまで厚生年金に加入して働いた場合は、65歳時点で年金額が再計算されます。さらに、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、基準日の9月1日に厚生年金に加入している場合、「在職定時改定」により、毎年10月に前年9月から当年8月までの加入実績が年金額へ反映されます。
一方で、「働くと年金が減るのでは？」と心配する人もいます。これは「在職老齢年金制度」によるものです。
2026年度からは、在職老齢年金の支給停止基準額が月額65万円へ引き上げられました。老齢厚生年金の基本月額と、給与などをもとにした総報酬月額相当額の合計が65万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額支給されます。
そのため、一般的なパート収入であれば、年金が支給停止されるケースは多くないと考えられます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象ではないため、支給停止にはなりません。
また、Kさんの生年月日によっては、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる可能性があります。男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれなど、生年月日に応じて受給開始年齢が決まっています。
特別支給の老齢厚生年金についても、在職老齢年金制度が適用されますが、月収と年金額の合計が支給停止基準額の範囲内であれば、働きながら受け取ることができます。
厚生年金に加入すると保険料負担は発生しますが、その分、将来の年金額が増えるだけでなく、健康保険の傷病手当金などの保障を受けられる場合もあります。
64歳からのパート勤務でも、社会保険に加入しながら働くことで、将来の年金を増やしつつ、安定した収入を確保することにつながるでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：63歳で退職しました。64歳からパートで働こうと思っていますが、厚生年金に加入できるのでしょうか？「63歳で早期退職しました。64歳からパートで働く予定ですが、社会保険に加入できるのか、年金がどう変わるのかがよく分かりません」（Kさん）
A：64歳からのパートでも、条件を満たせば厚生年金に加入できますKさん、63歳までお仕事お疲れさまでした。64歳からパートで働く場合でも、一定の条件を満たせば、厚生年金や健康保険に加入できます。
パートタイマーが社会保険（厚生年金・健康保険）に加入する主な条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、2カ月を超えて働く見込みがあること、学生でないことなどです。また、勤務先の企業規模も要件となっており、現在は原則として従業員数51人以上の企業が対象となっています。
厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入できます。そのため、64歳からパートで働き始めた場合でも、条件を満たせば社会保険に加入できます。
なお、現在は「月額賃金8万8000円以上」という賃金要件（いわゆる106万円の壁）がありますが、2026年10月からはこの賃金要件が撤廃される予定です。これにより、週20時間以上働いていれば、給与額にかかわらず社会保険の加入対象になる方向で制度改正が予定されています。
厚生年金に加入して働くメリットとしては、将来受け取る老齢厚生年金が増えることが挙げられます。64歳から厚生年金に加入すると、支払った保険料が将来の年金額に反映されます。
65歳になるまで厚生年金に加入して働いた場合は、65歳時点で年金額が再計算されます。さらに、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、基準日の9月1日に厚生年金に加入している場合、「在職定時改定」により、毎年10月に前年9月から当年8月までの加入実績が年金額へ反映されます。
一方で、「働くと年金が減るのでは？」と心配する人もいます。これは「在職老齢年金制度」によるものです。
2026年度からは、在職老齢年金の支給停止基準額が月額65万円へ引き上げられました。老齢厚生年金の基本月額と、給与などをもとにした総報酬月額相当額の合計が65万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額支給されます。
そのため、一般的なパート収入であれば、年金が支給停止されるケースは多くないと考えられます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象ではないため、支給停止にはなりません。
また、Kさんの生年月日によっては、65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる可能性があります。男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれなど、生年月日に応じて受給開始年齢が決まっています。
特別支給の老齢厚生年金についても、在職老齢年金制度が適用されますが、月収と年金額の合計が支給停止基準額の範囲内であれば、働きながら受け取ることができます。
厚生年金に加入すると保険料負担は発生しますが、その分、将来の年金額が増えるだけでなく、健康保険の傷病手当金などの保障を受けられる場合もあります。
64歳からのパート勤務でも、社会保険に加入しながら働くことで、将来の年金を増やしつつ、安定した収入を確保することにつながるでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)