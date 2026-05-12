【無印良品】チョコミント好きにおすすめ！ 「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」が期間限定で登場
無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」に、2種類の味わいが楽しめる「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」が仲間入り。一口サイズで食べやすく、初夏にぴったりの爽やかなお菓子です。
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
▼ココナッツマカロン チョコ＆ミント（税込250円）
ミントパウダーを使用したミント味と、チョコレート味の2種類のアソートです。ミント度は5段階中「4」と高めに設定されており、しっかりとした清涼感が特徴。ココナッツのシャリシャリ感とメレンゲのような軽いサクサク食感がクセになります。
▼ココナッツマカロン チョコ＆ミントの俯瞰イメージ
マカロンのほかにも、チュイルサンドやロールケーキなど、無印良品には今しか出会えないミントスイーツが勢ぞろいしています。期間限定・数量限定のため、気になる人は早めに店頭やネットストアをチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
「ひとくちめ」から感じる清涼感ミントの風味を最大限に生かすため、製法に独自の工夫が凝らされています。生地に練り込むのではなく、仕上げにミントパウダーをかけることで、口に入れた瞬間に爽快な香りが広がるように作られています。
ミントパウダーを使用したミント味と、チョコレート味の2種類のアソートです。ミント度は5段階中「4」と高めに設定されており、しっかりとした清涼感が特徴。ココナッツのシャリシャリ感とメレンゲのような軽いサクサク食感がクセになります。
冷やして食べるのもおすすめ！そのままでもおいしいですが、冷蔵庫で冷やしても、より夏らしい味わいに。チョコミント好き（チョコミン党）の間でも話題のアイテムです。
▼ココナッツマカロン チョコ＆ミントの俯瞰イメージ
マカロンのほかにも、チュイルサンドやロールケーキなど、無印良品には今しか出会えないミントスイーツが勢ぞろいしています。期間限定・数量限定のため、気になる人は早めに店頭やネットストアをチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)