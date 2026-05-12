メンタルに強い・弱いはない！　理論で構築する”スコア100切り”マインドセット

ティーショットを大きく曲げた直後、首をひねりながら「今のスイング、どこが悪かったんだろう？」と、繰り返す素振り。

これは「絶対NG」な行動！

アマチュアはもちろん、トッププロですら“よかれ”と思ってやっているミスの「原因探し」が、脳のなかでミスを復習・定着させる行動になっている。

このような負の連鎖を断ち切る本当の「ポストショット・ルーティン」をお伝えします。

ミス直後の素振りは「ミスの練習」だった！

トップアスリートも陥る「記憶定着」の罠

「原因探し」は善意の“自滅行為”だった

前回、脳は生存本能ゆえにネガティブな情報を強く記憶してしまう「ネガティビティバイアス」をもっているとお伝えしました。これを踏まえたうえで、ミスショット直後に「なぜ失敗したのか？」と原因を探す行為が、脳内でどう処理されるかを考えてみましょう。「右肩が突っ込んだからだ」「ヘッドアップしたからだ」とミスを分析し、その悪い動きを確認するかのように素振りを繰り返す。これは、脳神経科学の視点から見れば「失敗の記憶を定着させる作業」にほかなりません。

ミスをしたというネガティブな感情が強く揺さぶられている状態の脳に、さらに「悪い体の動き」をインプットしているのですから、脳は「なるほど、この（悪い）動きを記憶すればいいんだな」と勘違いしてしまいます。これでは、次のショットでも同じミスが出やすくなるのは当然です。

「なぜ失敗したのか？」ではなく

「あるべき姿」を明確にする

「失敗から学び、すぐに修正しなければ」という、マジメで向上心のあるアスリートほどこの罠にハマります。実際、私がメンタルサポートに入る前のプロ競技選手や日本代表選手たちでさえ、ミスをした瞬間に下を向き、原因を探してブツブツと呟きながらその動きを繰り返していました。彼らは、よかれと思って“真逆”のことをやっていたのです。

私たちメンタルパフォーマンスコーチが基本的に「ミスの原因探し」を推奨しない理由がここにあります。コース上はもちろん、練習場であっても、ミスの原因を探ることは「失敗の記憶」を脳に再定着させる行為につながるからです。私たちがアスリートに実践してもらうのは「なぜ失敗したのか？」と過去を掘り下げることではなく「本当はどうありたいのか（理想の姿）」を把握し、「最高のショットが打てたときの感覚」を思い出すことです。

次のショットを変えたければ

記憶を「編集」しよう

では、ミスショットを打ってしまったら、どうすればいいのでしょうか？ 答えはシンプル。原因を探すのをやめて「最高のショット」を思い出すのです。ミスをしてしまったという現実は変えられません。しかし、次に打つショットに向けた「脳の状態」は今すぐ変えられます。「なぜダメだったか」ではなく、「最高のショットを打ったとき、自分はどんな感覚だったか？」に意識の矢印を向けてください。

フェースの芯でボールをとらえたときの感触。青空に吸い込まれていく美しい弾道。「できていたこと」を意図的に思い出し、その感覚を脳に再定着（上書き）させること。これこそが、ネガティビティバイアスを断ち切り、次の1打を成功に導く圧倒的に正しい「ポストショット・ルーティン」なのです。

⚡ 実践！ 今すぐできるメンタルワーク

【「できたこと」にフォーカスする 21日間・脳の書き換えプログラム】

コースという極度のプレッシャーがかかる環境で、いきなりミスの原因探しをやめるのは至難の業です。だからこそ、日常生活から段階的に「脳の配線」を書き換えていく必要があります。

STAGE 1第1～7日 今夜から

【1日3つの「できたこと日記」】

寝る前に今日の「できたこと」を3つだけメモする。ゴルフ以外でもOK。「朝早く起きられた」「仕事で資料をうまくまとめた」「練習場で3球連続芯を食った」など、どんな小さなことでもOK。脳の「ポジティブ探し回路」を日常から育てる

STAGE 2第8～14日 次の練習から

【5秒ベストショット再生】

ミスが出た直後、クラブをしまう前に目を閉じて5秒。「今日1番気持ちよかったショットの感触」だけをリアルに思い出す。素振りで原因を探ろうとする手が出そうになったら「ストップ！」とひと言

STAGE 3第15～21日 次のラウンドから

【完全統合・コースで実践】

STAGE 1＋2を組み合わせてコースで実践。「3秒メタ実況」（前回のワーク）も組み合わせると最大効果。「できた記憶」をつねに思い出した状態でプレーする

💡 21日間の意味：脳の神経回路（シナプス）が新しいパターンを「デフォルト」として定着させるには、一般的に21日前後の反復が必要とされています。今日から21日間、このプログラムを続けることで、いざという本番でも「最高の自分」をスッと引き出せる強靭なメンタルの土台が完成します。

いかがでしたか。メンタルワークをする際はぜひこのレッスンを参考にしてください！

阿部健二

●あべ・けんじ／メンタルパフォーマンスコーチ。合同会社All Days Sports代表。オリンピック選手や日本代表選手など、トップアスリートを多数指導。「メンタルは技術」を信念に、最新の脳神経科学とアドラー心理学を用いた再現性の高いコーチングに定評がある。（2026年5月現在）

構成＝石川大祐