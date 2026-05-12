＜親を頼りすぎ？＞「バカみたい…」突然グループLINEを退出した母。私が悪いの？【第1話まんが】
私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。夫（フミタカ、40代）や近所に住む母（ユウコ、60代）と一緒に子育てに奮闘しています。私は長女の出産を機に退職し、次女を妊娠するまではパート勤務で働いていました。次女が生まれて子どもが2人になってからは「やっぱりパートもやめて正解だった」と思うほど毎日てんやわんやです。そんな私にとって母は、大きな安心感を与えてくれる存在。毎日のように母と連絡を取っています。
次女が生まれてからは慣れない2人の子育てにアタフタする日々。年の離れた姉妹ゆえに、子どもたちのペースもまるでちがって大変です。母には、長女一人のときから子育てに協力してもらっています。
ある日母からメッセージが来ました。ありがたい誘いですが、長女は今中耳炎のような症状が出ているため断ることにしました。その晩、夫が次女を抱っこしているときにタブレットを持って駆け寄っていった長女。その勢いで夫にぶつかり、夫がよろめきました。
夫が思わず「危ない！」と言うと、長女は泣いてしまいました。おそらく耳の調子が悪いことから機嫌が悪く、夫も次女を落としそうになって咄嗟に大きな声を出してしまったのでしょう。
実は、この日は慌ただしい1日でした。次女の健診に時間がかかったうえ、買い物中に幼稚園からの呼び出しがあり、長女を迎えに行ったあとそのまま病院へ。でもいつもの耳鼻科が臨時休診で長女の機嫌が悪くなり、次女も泣き始め……帰宅したころには私も子どもたちもすっかり疲れきっていたのです。
母から、長女をわが家に泊まらせるのはどうかと提案されましたが、また熱を出すかもしれないため断りました。すると……。
予想外の返信に戸惑っていると、母はグループLINEから退室したのです。何気なく送った私の言葉を冷たく捉えられてしまったのでしょうか。
次女が生まれてから、私は慣れない子ども2人の子育てに追われる日々を送っています。長女だけのときより余裕がなくなっている私は、夫はもちろん近所に住む母にも助けられている状態です。
そんなある日、私は母から長女のプールの送迎や長女を実家に泊まらせることを提案されました。しかし長女の体調を理由に断ると、母は機嫌を損ねて両親と私のグループLINEから退室したのです。
私には母がどうしてそこまで機嫌を損ねたのかわかりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
次女が生まれてからは慣れない2人の子育てにアタフタする日々。年の離れた姉妹ゆえに、子どもたちのペースもまるでちがって大変です。母には、長女一人のときから子育てに協力してもらっています。
ある日母からメッセージが来ました。ありがたい誘いですが、長女は今中耳炎のような症状が出ているため断ることにしました。その晩、夫が次女を抱っこしているときにタブレットを持って駆け寄っていった長女。その勢いで夫にぶつかり、夫がよろめきました。
夫が思わず「危ない！」と言うと、長女は泣いてしまいました。おそらく耳の調子が悪いことから機嫌が悪く、夫も次女を落としそうになって咄嗟に大きな声を出してしまったのでしょう。
実は、この日は慌ただしい1日でした。次女の健診に時間がかかったうえ、買い物中に幼稚園からの呼び出しがあり、長女を迎えに行ったあとそのまま病院へ。でもいつもの耳鼻科が臨時休診で長女の機嫌が悪くなり、次女も泣き始め……帰宅したころには私も子どもたちもすっかり疲れきっていたのです。
母から、長女をわが家に泊まらせるのはどうかと提案されましたが、また熱を出すかもしれないため断りました。すると……。
予想外の返信に戸惑っていると、母はグループLINEから退室したのです。何気なく送った私の言葉を冷たく捉えられてしまったのでしょうか。
次女が生まれてから、私は慣れない子ども2人の子育てに追われる日々を送っています。長女だけのときより余裕がなくなっている私は、夫はもちろん近所に住む母にも助けられている状態です。
そんなある日、私は母から長女のプールの送迎や長女を実家に泊まらせることを提案されました。しかし長女の体調を理由に断ると、母は機嫌を損ねて両親と私のグループLINEから退室したのです。
私には母がどうしてそこまで機嫌を損ねたのかわかりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと