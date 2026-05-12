メジャーで躍進の22歳が通年の出場権確保に“青信号” またひとりルーキーが第1回突破確実に【リランキング動向】
国内女子ツアーは、先週、今季メジャー初戦の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。
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獲得ポイントが大きいメジャー大会で、22歳の大久保柚季がレギュラーツアー初のトップ10入りとなる6位タイになり101.33ptを獲得。今季累計ポイントを158.24ptとし、暫定リランキングで一気に9位まで浮上した。中盤戦フル出場権獲得のおおよその目安となるのは35位前後で、昨年の第1回リランキング時の35位は46.02pt。大久保は一気にその安全圏に突入しただけでなく、昨季の第2回でボーダーになった120.21ptも突破した。ルーキーイヤーだった昨年、下部のステップ・アップ・ツアーで3勝。賞金ランク1位になった期待の若手が、1年間の出場権を確保し、シード権、そして初優勝に集中できる態勢を築いた。またこの大会でもうひとり大きな爪痕を残したのが、最終日を首位で迎えた33歳の福山恵梨。最終的に6位タイとなり、プロ16年目にしてメジャーで初のトップ10入りを果たした。こちらはすでに第1回突破は確実だったが、累計を201.65ptまで伸ばし、大久保同様に通年の出場権が約束されそうだ。ルーキーの前多愛（めぐ）は21位タイで、36ptを上積み。55.05ptで暫定21位となり、こちらも昨年の第1回のボーダーライン越え。メジャーでの奮闘を今後の出場権につなげた。なお今季もリランキングは2回実施する。第1回は6月19〜21日に開催される「ニチレイレディス」後で、残りは6試合。第2回は9月25〜27日の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」後を予定している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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