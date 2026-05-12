河本結がメジャー初制覇で自己ベスト50位 原英莉花は23ランクアップ【女子世界ランキング】
11日付の女子世界ランキングが発表された。
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日本ツアー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初制覇を飾った河本結が、65位から15ランクアップの50位に浮上した。2025年11月「TOTOジャパンクラシック」終了後などの自己最高位に並んだ。2位の鈴木愛も70位から62位に浮上。3位の荒木優奈は自己最高48位に浮上した。米国ツアー「みずほアメリカズ・オープン」で今季2勝目を飾ったジーノ・ティティクル（タイ）は、首位のネリー・コルダ（米国）を逆転できず2位変わらず。2週連続9位で終えた原英莉花は148位から125位にジャンプアップした。勝みなみは1ランクアップの25位で自己ベストを更新した。日本勢は1ランクダウンで7位の山下美夢有が最上位。16位西郷真央、17位畑岡奈紗、18位岩井明愛、19位竹田麗央、20位岩井千怜と続く。
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