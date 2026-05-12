原英莉花が9ランクアップで35位 日本勢トップは山下美夢有【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】もしも原英莉花が秘書だったら
大会連覇で今季2勝目を飾ったジーノ・ティティクル（タイ）が500ptを獲得。通算1224ptとしたが、順位は4位で変わらなかった。ネリー・コルダ（米国）が2565ptで首位。2位にキム・ヒョージュ（韓国/1482.5pt）、3位にハナ・グリーン（オーストラリア/1271pt）がつけている。2週連続9位で終えた原英莉花は75ptを獲得。通算314.2ptに伸ばし、9ランクアップの35位とした。日本勢は山下美夢有の10位が最上位。12位岩井千怜、18位勝みなみ、21位岩井明愛、28位竹田麗央と続いていく。ルーキーの櫻井心那は141位、渋野日向子は152位から巻き返しを目指す。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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