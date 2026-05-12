安田レイ、初の特別編成で贈る一夜限りのスペシャルライブ「Nest」開催決定！

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アーティスト安田レイが、恵比寿ガーデンプレイス内「BLUE NOTE PLACE」にて、特別編成によるライブ「Nest」を開催することが決定した。

安田レイは、これまでドラマやアニメ主題歌、CMソングなど話題の楽曲を数多く担当し、ハスキーで芯のある歌声と、繊細な感情の揺らぎを丁寧にすくい上げる表現力、感情の機微を丁寧に描き出す歌唱で、多くのリスナーを魅了している。

本公演は、呉服隆一（Piano）、伊藤ハルトシ（Guitar＆Cello）、稲田一朗（Percussion）を迎えた初の編成で、アコースティックかつ奥行きのあるサウンドにより、親密で温かい空間を演出。

ライブテーマは「Nest」。日々の生活の中で、気づかないうちにすり減ってしまう心を、優しく包み込む“巣”のような空間を届けたいという想いから名付けられた。

「癒し」をテーマに構成される本公演では、ライブタイトル「Nest」のコンセプトに合わせて、オリジナル楽曲に加え、安田自身が日々の暮らしの中で心を整え前を向くきっかけをもらってきた、竹内まりやや宇多田ヒカルなど、世代を超えて愛される名曲のカバーも披露する予定。

訪れるすべての方に、心がほどけるような、そっと寄り添うひとときをお届けする。

＜安田レイからのメッセージ＞

羽ばたきに疲れた羽を、そっと休める場所。

あたたかな旋律が“Nest”の空間を包み込み、音楽という絆創膏で静かに寄り添う。

ここに集うみんなが、自分の傷にそっと触れながら、やさしい時間を一緒に過ごせますように。

●ライブ情報

Rei Yasuda Special Live 「Nest」

2026年7月31日（金）

会場：BLUE NOTE PLACE

[1st] OPEN：18:00

LIVE START 18:45

[2nd] OPEN：20:15

LIVE START 21:00

※60分の公演となります。

※1st / 2nd 入替公演になります。

出演：

Vocal：安田レイ／Piano：呉服隆一／Guitar＆Cello：伊藤ハルトシ／Percussion：稲田一朗

料金：

［1階席］8,000（税込）

［2階席］7,000（税込）

1名様あたりの金額となります。

別途、お1人様1オーダー以上を頂戴いたします。

チケット販売に関して

2026年5月11日（月）正午12:00から

特設ページ

https://www.bluenoteplace.jp/live/rei-yasuda-260731/

※予約はウェブサイトからのみ承ります。

(お電話による予約受付は実施いたしません)

※ディナー・ライブを予約のお客様

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イベントに関する注意事項

・小学生以上18歳未満のお客様は、20歳以上の保護者ご同伴のうえ1stショウのみご入店いただけます。

※学生服でのご入店はお断りしております。

※未就学児童（小学生未満）のご入場はお断りしております。

＜安田レイ Profile＞

13歳で音楽ユニット『元気ロケッツ』に参加。

2013年7月、シングル『Best of my Love』でソロデビュー。

その後も、ドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲など、話題の楽曲を次々とリリース。

2021年2月リリースの「Not the End」が、ドラマ「君と世界が終わる日に」挿入歌として劇中で使用され、自身最大の配信ヒットとなる。THE FIRST TAKEでは、その表現力と歌唱力が評価され話題に。

2023年、2月8日にリリースしたアルバム「Circle」では、JQ(Nulbarich)、TENDRE、熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）、Yaffle、THE CHARM PARK、VivaOlaとのコラボレーションにより新たな音楽性を表現。

2024年2月7日にリリースしたE.P「Ray of Light」はドラマに続き『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』挿入歌として起用され、シーンに込められた感情を力強い歌声でよりエモーショナルに引き立てている。

2024年、「Rei Yasuda Live Tour 2024-2025 “Invisible Stitches”」を開催し、自身初となる中国ツアーおよび全国ツアーを実施。

2025年8月には両A面シングル「光のすみか／BROKEN GLASS」をリリースし、国内外で精力的に活動を続けている。

関連リンク

安田レイオフィシャルサイト

https://www.yasudarei.net/