リスト化とルーティーンの見直しで朝が変わる!? 毎日の登校の不安を解決する方法とは【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

発達が気になる子の小学校入学準備「毎朝のルーティーンをこなして登校できるか心配」

【困りごと】朝やることはたくさん！

毎朝起きてから登校するまでやることはたくさんあります。起きる、着替える、朝食を食べる、歯をみがく、顔をあらう、学校の準備をする、トイレをすませる。さらに遅れないように出発する。おとなは、出発時間から逆算をして、何時何分までに何をして……と考えて子どもに声をかけると思います。でもおとながいくら急かしても子どもは急がず、おとながイライラすることもあるでしょう。子どもも気持ちが沈んだまま、またふてくされたまま登校したりすることになるかもしれません。

毎日のことなので、気持ちよく出発させたいですよね。

【考えられる背景】まだまだ未熟な時間感覚

個人差はありますが、時間の感覚がおとなと同じようになるのは９～10歳前後、「昨日、今日」「明日、あさって」と未来と過去の感覚がついてくるのは６歳前後といわれています。

低学年で時計について学び、生活の中で時間を意識するようになっていきます。そのため、学校に遅刻しない時間を逆算して準備するのは、まだまだひとりでは難しい段階です。

また「睡眠不足」「朝が苦手」といったことも背景にあるかもしれません。

イラスト：こやまもえ

【サポートポイント】子どもが見てわかるようにリストにする

やることリストをつくって目につくところに貼ると、やることが視覚化されてわかりやすくなります。

「７じ10ぷん あさごはん、７じ30ぷん 歯みがき、かおをあらう……」など、子どもがわかりやすいようにリストにしたり、時計に添えたりします。

ホワイトボードなどに貼り、終えたらそこにマグネットをおくなどして、リストをひとつひとつこなしていくようにすると、見通しももちやすくなります。

朝のルーティーンが身につくまでは、おとながフォローをしていきます。おとなが声をかけてもやり始めない場合は、着替えをわたす、歯ブラシをわたす、など、動き始めるきっかけをつくり、行動に移れるようにしてみてください。

慣れてきたらフォローを控えめにしていき、やがてはひとりでできるように促します。

イラスト：こやまもえ

やることをリストにし、終わったことにはマークをつけていきます。

やったこと、次やることが目で見てわかりやすくなります。

【サポートポイント】朝のルーティーンをたすけるごはん

起きてすぐにごはんを食べられる子もいれば、エンジンがかからず食べられない子もいます。食べやすいように工夫してみましょう。おにぎり、パンなど手づかみで食べられるもの。フルーツやヨーグルトなどスプーンで食べられるものなどを用意してみるのもひとつの方法です。

起きてすぐに食べることができない子の場合は、朝のルーティーンの順番を変えて、着替えや顔を洗ってから食事にする方法もあります。その子に合った方法を探してみてください。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ