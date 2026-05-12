言葉を話さない猫のSNSは「おしっこ」だった!? ヒトの五感では計り知れない猫の感じる世界【猫柄図鑑】

猫の五感はどれほど鋭い？

猫はどんな景色を見て、どんな音を聴いているのでしょうか。

これらを知るヒントは、猫の五感に隠されています。

猫を飼っている人なら、飼い猫が「獲物」を持ってきてびっくりした経験をお持ちかもしれません。リビアヤマネコを祖先に持つ猫は、人間とともに暮らすようになってからも、ネズミや小動物を捕らえるハンターとしての能力を持ち続けています。

その能力を支えているのが、猫の優れた五感です。人間をはるかにしのぐ五感のすごさを、視覚、聴覚などの感覚ごとに見ていきましょう。

猫VS 人間五感勝負！

【視覚】

猫の視力は人間の10分の1程度。でも、暗闇に強く動体視力も抜群！

引き分け

【聴覚】

人間には聴き取れない高い音でも、猫には聴こえる。さらに音の出どころも感知可能！

猫WIN!

【嗅覚】

猫の匂いを嗅ぎ分ける能力は人間の数万～数10万倍とも。匂いで情報収集もできる！

猫WIN!

【味覚】

味を感じる能力は人間より低め。ただし、食べ物にはこだわりあり。

人間WIN!

【触覚】

高性能レーダーの役割を果たす猫のヒゲは、空気の流れまで感知する！

猫WIN!

【視覚】暗闇にはめっぽう強い

色はぼんやり、光ははっきり

猫がもっともよく見えるのは２～６メートルほど離れたもので、視力では人間にかないません。また、色を感じる視細胞は人間の５分の１ほどと言われ、赤をはじめ、色もあまり鮮やかには見えないようです。

しかし一方で、夜行性のハンターならではの能力も持ち合わせています。大きな眼球と瞳孔で光を取り込むために夜目がきき、さらに動体視力も抜群。人間が観ているテレビの映像も、猫の優れた動体視力にかかれば、まるでコマ送りのように見えるというから驚きです。

【近すぎても遠すぎてもよく見えない】

目から15cmより近いものはよく見えず、20m以上離れたものは、動くものでないと見づらいようです。

猫は網膜のすぐ奥にタペタムという反射板のような膜を持ち、眼から入ってきた光を反射させています。タペタムによって同じ光が網膜を２回通るため、猫はかすかな光でも感知できるのです。

【聴覚】猫の耳は高性能のレーダー！

飼い主が気づかない超高音も聴き逃さない

猫はとても耳が良く、65000Hz程度の高周波数の音まで聴き取れるそうです。さらに、左右の耳を別々に動かせるため、音の出どころを正確に知ることができます。この高性能レーダーのような耳で、死角にいる獲物の位置を察知し、忍び寄って素早く捕らえる。これも生粋のハンターならではの芸当です。

猫の可愛らしい耳は、音を集めるのに適した形をしています。

【嗅覚】相手の匂いで情報収集

他の猫のおしっこも貴重な情報源

猫は人間の数万倍から数10万倍ほどの嗅覚を持つといわれています。嗅覚が発達した理由は少なくとも２つあります。ひとつは匂いで食べられるものかどうかを判断するため、もうひとつは匂いによって猫同士でコミュニケーションをとるためです。猫はお互いの匂いを嗅ぎ合うことで、相手の識別や、発情、妊娠、健康状態などの重要な情報を集めているのです。

言葉を持たない猫は、相手や相手の残した尿の匂いで情報を集めています。

【味覚】味よりも匂いが判断基準に

見た目はおいしそうでも油断はしない

猫は人間と同様に甘味、酸味などの味覚を持ちますが、味蕾（味を感じる感覚器）は人間の10 分の１以下と少なく、味覚はあまり発達していないようです。甘味は感じにくいものの、毒や腐ったものを見抜くため、苦味や酸味には敏感なようです。

人間は食べものを見た目、匂い、味で総合的に「おいしい」「まずい」と判断しますが、猫は味覚よりも匂いで判断するところが大きいようです。猫がごはんにそっぽを向いたときは、もしかしたら匂いが気に入らないのかもしれません。

【触覚】ひげは高性能のセンサー

自在に動くひげで情報をキャッチ

猫のトレードマークであるひげは、正確には触毛と呼び、顔のあちこちから放射状に生えています。ひげの毛根にはたくさんの感覚器があり、獲物の存在や空気の流れ、気圧までも感じとれると言われています。

猫はひげを自由自在に動かすことができ、状況に応じて向きを変えています。ひげの向きで感情を表すこともあるので、猫を飼っている人は観察してみるのもいいでしょう。

【匂いを嗅ぐとき】 ものの匂いを嗅ぐときは、邪魔にならないよう顔にひげを密着させます。 【歩くとき】 ひげを前方へ張り出し、前方を探るセンサーとして役立てます。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘