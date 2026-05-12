日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2890（+20.0　+0.70%）
ホンダ　1257（+6　+0.48%）
三菱ＵＦＪ　2860（+3.5　+0.12%）
みずほＦＧ　6926（+36　+0.52%）
三井住友ＦＧ　5707（+46　+0.81%）
東京海上　7228（+78　+1.09%）
ＮＴＴ　149（+0.6　+0.40%）
ＫＤＤＩ　2522（+2.5　+0.10%）
ソフトバンク　226（+4.2　+1.89%）
伊藤忠　1989（+6　+0.30%）
三菱商　5291（+39　+0.74%）
三井物　5684（+35　+0.62%）
武田　5144（-18　-0.35%）
第一三共　2681（+32　+1.21%）
信越化　7600（+26　+0.34%）
日立　4942（+55　+1.13%）
ソニーＧ　3347（-25　-0.74%）
三菱電　6537（+90　+1.40%）
ダイキン　24323（+33　+0.14%）
三菱重　4426（+42　+0.96%）
村田製　5997（+37　+0.62%）
東エレク　52972（+892　+1.71%）
ＨＯＹＡ　27426（+191　+0.70%）
ＪＴ　6166（+2　+0.03%）
セブン＆アイ　1910（+9　+0.47%）
ファストリ　75484（+434　+0.58%）
リクルート　7696（-4　-0.05%）
任天堂　6962（-58　-0.83%）
ソフトバンクＧ　5887（+144　+2.51%）
キーエンス（普通株）　82741（+441　+0.54%）