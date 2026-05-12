日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2890（+20.0 +0.70%）
ホンダ 1257（+6 +0.48%）
三菱ＵＦＪ 2860（+3.5 +0.12%）
みずほＦＧ 6926（+36 +0.52%）
三井住友ＦＧ 5707（+46 +0.81%）
東京海上 7228（+78 +1.09%）
ＮＴＴ 149（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2522（+2.5 +0.10%）
ソフトバンク 226（+4.2 +1.89%）
伊藤忠 1989（+6 +0.30%）
三菱商 5291（+39 +0.74%）
三井物 5684（+35 +0.62%）
武田 5144（-18 -0.35%）
第一三共 2681（+32 +1.21%）
信越化 7600（+26 +0.34%）
日立 4942（+55 +1.13%）
ソニーＧ 3347（-25 -0.74%）
三菱電 6537（+90 +1.40%）
ダイキン 24323（+33 +0.14%）
三菱重 4426（+42 +0.96%）
村田製 5997（+37 +0.62%）
東エレク 52972（+892 +1.71%）
ＨＯＹＡ 27426（+191 +0.70%）
ＪＴ 6166（+2 +0.03%）
セブン＆アイ 1910（+9 +0.47%）
ファストリ 75484（+434 +0.58%）
リクルート 7696（-4 -0.05%）
任天堂 6962（-58 -0.83%）
ソフトバンクＧ 5887（+144 +2.51%）
キーエンス（普通株） 82741（+441 +0.54%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2890（+20.0 +0.70%）
ホンダ 1257（+6 +0.48%）
三菱ＵＦＪ 2860（+3.5 +0.12%）
みずほＦＧ 6926（+36 +0.52%）
三井住友ＦＧ 5707（+46 +0.81%）
東京海上 7228（+78 +1.09%）
ＮＴＴ 149（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2522（+2.5 +0.10%）
ソフトバンク 226（+4.2 +1.89%）
伊藤忠 1989（+6 +0.30%）
三菱商 5291（+39 +0.74%）
三井物 5684（+35 +0.62%）
武田 5144（-18 -0.35%）
第一三共 2681（+32 +1.21%）
信越化 7600（+26 +0.34%）
日立 4942（+55 +1.13%）
ソニーＧ 3347（-25 -0.74%）
三菱電 6537（+90 +1.40%）
ダイキン 24323（+33 +0.14%）
三菱重 4426（+42 +0.96%）
村田製 5997（+37 +0.62%）
東エレク 52972（+892 +1.71%）
ＨＯＹＡ 27426（+191 +0.70%）
ＪＴ 6166（+2 +0.03%）
セブン＆アイ 1910（+9 +0.47%）
ファストリ 75484（+434 +0.58%）
リクルート 7696（-4 -0.05%）
任天堂 6962（-58 -0.83%）
ソフトバンクＧ 5887（+144 +2.51%）
キーエンス（普通株） 82741（+441 +0.54%）