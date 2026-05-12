東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.19　高値157.27　安値156.45

158.31　ハイブレイク
157.79　抵抗2
157.49　抵抗1
156.97　ピボット
156.67　支持1
156.15　支持2
155.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1783　高値1.1795　安値1.1744

1.1855　ハイブレイク
1.1825　抵抗2
1.1804　抵抗1
1.1774　ピボット
1.1753　支持1
1.1723　支持2
1.1702　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3610　高値1.3653　安値1.3551

1.3760　ハイブレイク
1.3707　抵抗2
1.3658　抵抗1
1.3605　ピボット
1.3556　支持1
1.3503　支持2
1.3454　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7780　高値0.7795　安値0.7768

0.7821　ハイブレイク
0.7808　抵抗2
0.7794　抵抗1
0.7781　ピボット
0.7767　支持1
0.7754　支持2
0.7740　ローブレイク