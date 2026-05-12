東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.19 高値157.27 安値156.45
158.31 ハイブレイク
157.79 抵抗2
157.49 抵抗1
156.97 ピボット
156.67 支持1
156.15 支持2
155.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1783 高値1.1795 安値1.1744
1.1855 ハイブレイク
1.1825 抵抗2
1.1804 抵抗1
1.1774 ピボット
1.1753 支持1
1.1723 支持2
1.1702 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3610 高値1.3653 安値1.3551
1.3760 ハイブレイク
1.3707 抵抗2
1.3658 抵抗1
1.3605 ピボット
1.3556 支持1
1.3503 支持2
1.3454 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7780 高値0.7795 安値0.7768
0.7821 ハイブレイク
0.7808 抵抗2
0.7794 抵抗1
0.7781 ピボット
0.7767 支持1
0.7754 支持2
0.7740 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.19 高値157.27 安値156.45
158.31 ハイブレイク
157.79 抵抗2
157.49 抵抗1
156.97 ピボット
156.67 支持1
156.15 支持2
155.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1783 高値1.1795 安値1.1744
1.1855 ハイブレイク
1.1825 抵抗2
1.1804 抵抗1
1.1774 ピボット
1.1753 支持1
1.1723 支持2
1.1702 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3610 高値1.3653 安値1.3551
1.3760 ハイブレイク
1.3707 抵抗2
1.3658 抵抗1
1.3605 ピボット
1.3556 支持1
1.3503 支持2
1.3454 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7780 高値0.7795 安値0.7768
0.7821 ハイブレイク
0.7808 抵抗2
0.7794 抵抗1
0.7781 ピボット
0.7767 支持1
0.7754 支持2
0.7740 ローブレイク