１２日の主なマーケットイベント １２日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・外貨準備高

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がスイス中銀主催の討論会に参加

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・消費者物価指数

※日・閣議

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：清水建<1803>，ヤクルト<2267>，マクドナルド<2702>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，塩野義<4507>，ＵＳＳ<4732>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，出光興産<5019>，ＡＧＣ<5201>，古河電<5801>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀<5838>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，パナＨＤ<6752>，ローム<6963>，三菱重<7011>，川重<7012>，横浜ＦＧ<7186>，ゼンショＨＤ<7550>，島津<7701>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，りそなＨＤ<8308>，アコム<8572>，東急<9005>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか



出所：MINKABU PRESS