１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円１９銭前後と前週末と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２０銭前後と同５５銭程度のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領は１１日、戦闘終結に向けた米提案に対するイランの回答を「愚かだ」と非難。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から米原油先物が騰勢を強めるなか、インフレ圧力の高まりを意識した米長期金利の上昇がドルの買い手掛かりとなった。この日に全米不動産協会（ＮＡＲ）が発表した４月の米中古住宅販売件数が市場予想を下回ったことでドルの上値が重くなる場面もあったが、米ニュースサイトのアクシオスが「トランプ米大統領は１１日に国家安全保障チームの会合を開き、イラン⁠に対する軍事行動の再開の可能性を含む今後の対応策について協議する」と報じたことをきっかけに改めて「有事のドル買い」が流入し、ドル円相場は一時１５７円２７銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８３ドル前後と前週末と比べて０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS