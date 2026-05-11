「腕が上がらない」ときに考えられる原因はご存じですか? 整形外科医が解説!

外傷など、思い当たるきっかけもないのに腕が上がらなくなる……。そんな経験をお持ちの中高年の方も多いと思います。そこで、腕が上がらない、痛いときの状態や原因を整形外科医の羽生亮先生（はにゅう整形外科院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。

監修医師：

羽生 亮（はにゅう整形外科）

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学・大学院医学研究科修了。東京労災病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、順天堂大学医学部附属浦安病院などで経験を積み、越谷市立病院では整形外科医長を勤めたのち、平成26年3月3日、越谷市相模町に「はにゅう整形外科」を開院、院長となる。医学博士、日本整形外科学会認定整形外科専門医、日本整形外科学会認定スポーツ医、日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

編集部

「腕が上がらない」のはどういった状態が考えられますか？

羽生先生

「腕を上げる」というのは、運動学的には肩関節の運動にあたります。肘の関節などとは異なり、肩の関節はさまざまな方向に動かすことができ、関節の周囲にある筋肉や靭帯、関節包などの軟部組織も非常に複雑です。炎症や損傷などにより、これらの働きが上手くいかなくなると「腕が上がらない」という状態になります。

編集部

もう少し詳しく教えてください。

羽生先生

骨折などのはっきりとした外傷の場合を除くと、例えば肩関節周囲にある軟部組織で炎症が起き、関節包が線維化（柔らかかった組織が硬くなってしまうこと）して動きが悪くなった、または腱板という肩の筋肉が損傷して力が発揮できなくなった、腱板損傷部での石灰化が起きて炎症が起きたといった原因で、腕が上がらなくなってしまうことがあります。

編集部

それは病気ですか？ 原因はなんですか？

羽生先生

「肩関節周囲炎」「腱板断裂」「石灰沈着性腱板炎」などの病名がつくことがあります。原因はまだ分かっていないことも多いのですが、加齢や使いすぎ、運動不足やストレス、ホルモンバランスの変化、自己免疫疾患などが関係していると言われています。

※この記事はメディカルドックにて＜｢腕が上がらない｣ときの原因はご存じですか? 治療･対処法を整形外科医が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。