相葉雅紀のナレーションと一般公募の動画が響き合う！ジャパネット40周年企業CM第2弾公開

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相葉雅紀が広告キャラクターとして出演、ナレーションも務める「ジャパネット40周年企業CM」第2弾が、5月12日より全国にて放送される。

CM中盤、「毎日を想像する」という相葉の声でナレーションがスタート。家族や仲間とのあふれる笑顔や、心震える瞬間。それぞれの“特別”なワンシーンと、「毎日を、もっと特別に。」という相葉の読むメッセージが響き合う。

■相葉雅紀が広告キャラクターとして出演、ナレーションを担当

創立40周年を迎えたジャパネットが、普段の何気ない毎日の中にある、“特別”な瞬間をCMとして綴るシリーズ。2026年2月～3月で応募した672本の動画から、36本を採用し、第2弾を制作。応募者一人ひとりの動画の中に、ジャパネットグループのさまざまな事業が垣間見える映像となっている。

またジャパネットの公式アカウントでは第2弾に加え、第1弾やメイキング映像も公開している。

■【動画】「ジャパネット40周年企業CM」第2弾90秒ver.

■【動画】「ジャパネット40周年企業CM」第1弾90秒ver.

■【動画】「ジャパネット40周年企業CM」メイキング

■【画像】「ジャパネット40周年企業CM」場面カット

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CMギャラリー

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