米国市場データ ＮＹダウは95ドル高と続伸 （5月11日）
― ダウは95ドル高と続伸、米イランの協議難航もAI・半導体関連の上昇が下支え ―
ＮＹダウ 49704.47 ( +95.31 )
Ｓ＆Ｐ500 7412.84 ( +13.91 )
ＮＡＳＤＡＱ 26274.13 ( +27.05 )
米10年債利回り 4.415 ( +0.060 )
ＮＹ(WTI)原油 98.07 ( +2.65 )
ＮＹ金 4728.7 ( -2.0 )
ＶＩＸ指数 18.38 ( +1.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62935 ( +535 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62955 ( +555 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49704.47 ( +95.31 )
Ｓ＆Ｐ500 7412.84 ( +13.91 )
ＮＡＳＤＡＱ 26274.13 ( +27.05 )
米10年債利回り 4.415 ( +0.060 )
ＮＹ(WTI)原油 98.07 ( +2.65 )
ＮＹ金 4728.7 ( -2.0 )
ＶＩＸ指数 18.38 ( +1.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62935 ( +535 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62955 ( +555 )
※( )は大阪取引所終値比
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