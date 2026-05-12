― ダウは95ドル高と続伸、米イランの協議難航もAI・半導体関連の上昇が下支え ―

ＮＹダウ 　　　49704.47 ( +95.31 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7412.84 ( +13.91 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26274.13 ( +27.05 )
米10年債利回り　　4.415 ( +0.060 )

ＮＹ(WTI)原油 　　98.07 ( +2.65 )
ＮＹ金 　　　　　4728.7 ( -2.0 )
ＶＩＸ指数　　　　18.38 ( +1.19 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　62935 ( +535 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　62955 ( +555 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース