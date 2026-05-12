「おしゃれ & コスパ良い服」→【しまむら】にあり！ パトで見つけたら即カゴ♡「高見えアイテム」

行楽シーズンを迎え、お出かけに向けて服を買い足したい人も多いのでは。コスパの良さとおしゃれを両立させたいなら【しまむら】のアイテムをチェックしてみて。今回は、コーデが春めくシアー素材のブラウスとカーディガンをご紹介。羽織りとしても主役としても着られて、今から初夏まで活躍しそう。1,000円台とは思えない主役級トップスなので、店舗で見つけたら即カゴINして。

一点投入でコーデが華やぐティアードブラウス

【しまむら】「ティアードブラウス」\1,639（税込）

長めの丈感とティアードデザインが特徴のブラウス。生地にはほんのり透け感があり、コーデに季節感をもたらしてくれます。キャンディスリーブやウエスト部分のリボンなど女性らしさを詰め込んだデザインで、プチプラながら主役級の華やかさ。1枚で爽やかに着たり、羽織りとしてTシャツやワンピースと合わせたり、スタイリングの幅が広がりそうです。

シャツ感覚でサラッと着られるシアーカーデ

【しまむら】「シアーカーデシャツ」\1,639（税込）

こちらのカーディガンは、シャツのようなハリのある素材が特徴。さり気なく輝くゴールド色のボタンが高見えをサポートします。しまラーの@marino12131さんのようにスウェットパンツでカジュアルに落とし込むのも良し、きれいめのパンツやスカートならオフィスシーンにもマッチしそう。

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※こちらの記事では@__koko.o様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。