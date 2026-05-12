モデルのANNI(アンニ)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告遅れましたが、3月で大学院を卒業し経営学修士(MBA)を取得しました！」とアカデミックガウン姿で報告した。さらに4月からは一般企業に勤める会社員との二足のわらじ生活を送っている。



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修士論文テーマは「BtoB購買における関係的価値の重視傾向の明確化と営業アプローチへの示唆」で、「6年間の経営学生生活もついに終了です」と立教大学大学院時代を振り返った。さらに「一部の方には直接お伝えしましたが、4月から一般企業に就職し、働きながらビジネスとモデル、どちらの夢も追いかけていくことになりました」と二刀流。「何かを選択しなければならない世の中ではなく、どちらも妥協せず追求できる世の中にしたい」とつづった。



事務所や関係者、友人・家族に感謝し「皆様のおかげで今また新たなスタートラインに立てています。ステップは変わりますが活動として大きな変化はありませんので、これからもANNI YANGをどうぞよろしくお願いします。ひとりの人生、キャリアとしてその姿を見せていければと思っています」と新たな道をへの希望を抱いていた。



ANNIは切れ長な瞳が印象的なアジアンビューティー。ELLEやVOGUEといっ雑誌で活躍し、カシオの時計やアルビオンでの化粧品のCMにも出演していた。



（よろず～ニュース編集部）