女優・桜井日奈子が、ＷＯＷＯＷで６月７日から放送・配信される「連続ドラマＷ コンサルタント―死を執筆する男―」（後１０時）に出演することが１１日、発表された。

俳優・伊藤健太郎が主演を務める本作は、ミステリー小説家志望のさえない男・伊崎（伊藤）が謎の組織に引きずり込まれ、完璧な暗殺シナリオを執筆する「暗殺」専門のコンサルタントへと転身するダーク・サスペンス。

桜井は、伊崎が表向きにコンサルタントとして働く外資系企業で、経理を担当している斎藤良美役。伊崎と良美は恋に落ち、交際に発展する。「一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとてもうれしかったです」と撮影期間を振り返る。

本作について「ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえるとうれしいです」とアピールしている。

俳優・一ノ瀬颯の出演も解禁。警視庁捜査一課の刑事・菅野正人役で「自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです」とコメントしている。