目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』副音声上映決定 目黒＆高橋文哉＆福田雄一監督が制作裏話や撮影秘話繰り広げる
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める、実写映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）の副音声上映が決定した。
【写真】楽しそう！副音声収録する福田雄一監督＆目黒蓮＆高橋文哉
同作品は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミックが原作。殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）が、ある日一目惚れした女性・葵（上戸彩）との結婚を機に殺し屋を引退。ふくよかな体型となり、家族と平穏な日常を過ごしていた坂本に次々と刺客が迫り来る。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
副音声付上映は、5月15日から6月18日まで行われる。副音声には、目黒、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋文哉、脚本・監督の福田雄一氏の座談会が収録されている。
3人は、本編を鑑賞しながら、上映シーンにあわせてさまざまなトークを展開。同作品の見どころであるアクションシーンをはじめ、ファン待望の制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどが語られている。福田監督だけが知っている目黒や高橋の撮影現場でのエピソードの暴露はもちろんのこと、舞台あいさつイベントでたびたび垣間見られた、目黒と高橋の仲の良さを感じられる2人の掛け合いなど、和気あいあいとした座談会になっている。
【写真】楽しそう！副音声収録する福田雄一監督＆目黒蓮＆高橋文哉
同作品は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミックが原作。殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）が、ある日一目惚れした女性・葵（上戸彩）との結婚を機に殺し屋を引退。ふくよかな体型となり、家族と平穏な日常を過ごしていた坂本に次々と刺客が迫り来る。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
3人は、本編を鑑賞しながら、上映シーンにあわせてさまざまなトークを展開。同作品の見どころであるアクションシーンをはじめ、ファン待望の制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどが語られている。福田監督だけが知っている目黒や高橋の撮影現場でのエピソードの暴露はもちろんのこと、舞台あいさつイベントでたびたび垣間見られた、目黒と高橋の仲の良さを感じられる2人の掛け合いなど、和気あいあいとした座談会になっている。