テレ朝、豪華アスリートが肉体と頭脳で戦う“デスゲーム”新番組放送 萩野公介、入江聖奈、高橋成美ら出演【出演者一覧あり】
テレビ朝日では、17日深夜から『DUAL2 〜文武両道アスリート極限サバイバル〜』（毎週日曜 深0：10）を放送することが決定した。
【一覧】金メダリスト続々参戦！生き残りをかけて戦う出演者たち
番組では、現代スポーツ界でアスリートに求められる“文武両道”に注目した、文武両道アスリート開発サバイバルプロジェクト。選ばれしトップアスリートたちが、肉体と頭脳を武器に生き残りを懸けて戦う。挑むのは、頭脳面・肉体面ともに要求される新競技の数々。競技を通して各自に配分されたライフポイントを互いに奪い合い、続々と脱落者が出るデスゲームだ。
さらに、その肝心なライフポイントは背中にリアルタイムで表示されており、他人には見えるが自分は分からない、という疑心暗鬼の状況の中で、お互いのライフポイントを使い合い勝負を行っていく心理戦でもある。
集まったのは、萩野公介（リオ五輪競泳男子400メートル個人メドレー）、入江聖奈（東京五輪女子ボクシング 女子フェザー級）、高藤直寿※高＝はしごだか（柔道男子60キロ級）など金メダリストら超豪華メンバー。
さらには先日のソチ五輪で“りくりゅうペア”の神解説でも話題、五ヶ国語を操る才女・高橋成美を初め、経営者スプリンター、超進学校卒Bリーガーなど、異色の経歴を持った刺客たち合わせて、各競技を代表するトップアスリート10人でサバイバルバトルを行う。
迷路に3つ点在する100キロのキューブを、3ヶ所のゴールへすべて運ぶパワー競技『CUBE MAZE(キューブ・メイズ)』や、あるお題に対して「赤・青・黄色」3つの選択肢から正しい答えを瞬時に判断し、相手プレイヤーより素早くボタンを押すスピード競技『FLASH STEP（フラッシュステップ）』、ボルダリングの一面に配置された数字と「＋、−、×、÷」のボタンを押して正解を導き出す『NUMBER CLIMBER（ナンバー・クライマー）』など、運動能力はもちろん、頭脳面も大きく問われる“文武両道競技”が登場する。
次世代スポーツを牽引する『DUALアスリート』の栄誉を手にするのは誰なのか。番組はTVerやTELASAでも配信予定となっている。
【出演者】※50音順
板谷友弘 （クロスフィット）
入江聖奈（ボクシング）
大森康瑛（バスケットボール）
越川優（バレー）
高藤直寿（柔道）
高橋成美（フィギュアスケート）
中村知春（ラグビー）
萩野公介（競泳）
藤光謙司（陸上）
森脇良太（サッカー）
【一覧】金メダリスト続々参戦！生き残りをかけて戦う出演者たち
番組では、現代スポーツ界でアスリートに求められる“文武両道”に注目した、文武両道アスリート開発サバイバルプロジェクト。選ばれしトップアスリートたちが、肉体と頭脳を武器に生き残りを懸けて戦う。挑むのは、頭脳面・肉体面ともに要求される新競技の数々。競技を通して各自に配分されたライフポイントを互いに奪い合い、続々と脱落者が出るデスゲームだ。
集まったのは、萩野公介（リオ五輪競泳男子400メートル個人メドレー）、入江聖奈（東京五輪女子ボクシング 女子フェザー級）、高藤直寿※高＝はしごだか（柔道男子60キロ級）など金メダリストら超豪華メンバー。
さらには先日のソチ五輪で“りくりゅうペア”の神解説でも話題、五ヶ国語を操る才女・高橋成美を初め、経営者スプリンター、超進学校卒Bリーガーなど、異色の経歴を持った刺客たち合わせて、各競技を代表するトップアスリート10人でサバイバルバトルを行う。
迷路に3つ点在する100キロのキューブを、3ヶ所のゴールへすべて運ぶパワー競技『CUBE MAZE(キューブ・メイズ)』や、あるお題に対して「赤・青・黄色」3つの選択肢から正しい答えを瞬時に判断し、相手プレイヤーより素早くボタンを押すスピード競技『FLASH STEP（フラッシュステップ）』、ボルダリングの一面に配置された数字と「＋、−、×、÷」のボタンを押して正解を導き出す『NUMBER CLIMBER（ナンバー・クライマー）』など、運動能力はもちろん、頭脳面も大きく問われる“文武両道競技”が登場する。
次世代スポーツを牽引する『DUALアスリート』の栄誉を手にするのは誰なのか。番組はTVerやTELASAでも配信予定となっている。
【出演者】※50音順
板谷友弘 （クロスフィット）
入江聖奈（ボクシング）
大森康瑛（バスケットボール）
越川優（バレー）
高藤直寿（柔道）
高橋成美（フィギュアスケート）
中村知春（ラグビー）
萩野公介（競泳）
藤光謙司（陸上）
森脇良太（サッカー）