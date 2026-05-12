伊藤健太郎主演“暗殺コンサル”ドラマに桜井日奈子＆一ノ瀬颯出演 GACKTの不穏せりふ飛び交う予告解禁
俳優の伊藤健太郎が主演を務めるWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第１話無料）に、桜井日奈子、一ノ瀬颯ほか全キャストが発表された。あわせて、本予告映像も解禁された。
【動画】『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』予告映像
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
桜井が演じるのは、伊崎が表向きに勤める外資系企業の経理担当・斎藤良美。伊崎と恋に落ちるが、彼が暗殺コンサルタントであることを知らず、自身も秘密を抱えている役どころだ。
一方、一ノ瀬は警視庁捜査一課の刑事・菅野正人役。伊崎が関わった一連の“自然死”や“自殺”の裏に不審な点を見いだし、真相を追い始める。追う側と追われる側として対峙する伊崎と菅野だが、実は“あるつながり”を持っているという。
さらに、伊崎が勤める会社の支社長・徳永貞夫役を河相我聞、伊崎が執筆した“完璧な暗殺シナリオ”の犠牲者、暗殺ターゲットとなる国会議員・山室将成役に大河内浩、牧師・三枝孝之役に東根作寿英、酪農家・加藤篤志役に諏訪太朗、リストラ部長・榎本和昌役に阪田マサノブを配役。“会長”と呼ばれる男を木場勝己が演じる。
解禁された予告映像では、平凡だった伊崎が次第に“死を執筆する男”へと変貌していく姿が映し出される。“カンパニー”に所属する早紀（木村文乃）が、「殺し屋という仕事を続ける限り、本当の意味で人を愛することはできない」と語る一方で、親密になっていく伊崎と良美。刑事・菅野は伊崎の正体を暴くことができるのか。「人間は誰かの死にコミットせずには生きられない」「ようやく本物の人殺しになれましたね」と不穏な言葉を投げかける黒川（GACKT）の真意とは――。
「死」さえも商品となる資本主義社会の闇、その中で試され、裏切られ、翻ろうされていく人々を描く本作。桜井は「ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえたら」と呼びかけている。
■桜井日奈子（斎藤良美役）のコメント
主人公伊崎と同じ会社で働き、恋仲になる女性、斎藤良美を演じました。一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとてもうれしかったです。
ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえるとうれしいです。
■一ノ瀬颯（菅野正人役）のコメント
本作への出演が決まった際は、心からうれしかったです。作品の題材・内容がとても面白かったこと、そして「ハスリンボーイ」の大好きなチームとまた一緒にお仕事できることがとても嬉しく、撮影が待ち遠しかったです。
本作はファンタジーのような非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが並存する題材だったので、日々楽しく演じることができました。
僕が演じる菅野は、警察での決定事項に違和感を抱き、それを覆そうとするが故に異端として扱われるような人物ですが、それをものともせず、自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです。ハラハラドキドキで目が離せない本作、ぜひご覧ください！
【動画】『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』予告映像
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
桜井が演じるのは、伊崎が表向きに勤める外資系企業の経理担当・斎藤良美。伊崎と恋に落ちるが、彼が暗殺コンサルタントであることを知らず、自身も秘密を抱えている役どころだ。
一方、一ノ瀬は警視庁捜査一課の刑事・菅野正人役。伊崎が関わった一連の“自然死”や“自殺”の裏に不審な点を見いだし、真相を追い始める。追う側と追われる側として対峙する伊崎と菅野だが、実は“あるつながり”を持っているという。
さらに、伊崎が勤める会社の支社長・徳永貞夫役を河相我聞、伊崎が執筆した“完璧な暗殺シナリオ”の犠牲者、暗殺ターゲットとなる国会議員・山室将成役に大河内浩、牧師・三枝孝之役に東根作寿英、酪農家・加藤篤志役に諏訪太朗、リストラ部長・榎本和昌役に阪田マサノブを配役。“会長”と呼ばれる男を木場勝己が演じる。
解禁された予告映像では、平凡だった伊崎が次第に“死を執筆する男”へと変貌していく姿が映し出される。“カンパニー”に所属する早紀（木村文乃）が、「殺し屋という仕事を続ける限り、本当の意味で人を愛することはできない」と語る一方で、親密になっていく伊崎と良美。刑事・菅野は伊崎の正体を暴くことができるのか。「人間は誰かの死にコミットせずには生きられない」「ようやく本物の人殺しになれましたね」と不穏な言葉を投げかける黒川（GACKT）の真意とは――。
「死」さえも商品となる資本主義社会の闇、その中で試され、裏切られ、翻ろうされていく人々を描く本作。桜井は「ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえたら」と呼びかけている。
■桜井日奈子（斎藤良美役）のコメント
主人公伊崎と同じ会社で働き、恋仲になる女性、斎藤良美を演じました。一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとてもうれしかったです。
ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえるとうれしいです。
■一ノ瀬颯（菅野正人役）のコメント
本作への出演が決まった際は、心からうれしかったです。作品の題材・内容がとても面白かったこと、そして「ハスリンボーイ」の大好きなチームとまた一緒にお仕事できることがとても嬉しく、撮影が待ち遠しかったです。
本作はファンタジーのような非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが並存する題材だったので、日々楽しく演じることができました。
僕が演じる菅野は、警察での決定事項に違和感を抱き、それを覆そうとするが故に異端として扱われるような人物ですが、それをものともせず、自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです。ハラハラドキドキで目が離せない本作、ぜひご覧ください！