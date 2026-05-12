伊藤健太郎が主演するWOWOW「連続ドラマW コンサルタント−死を執筆する男−」（6月7日、放送・配信スタート）に、桜井日奈子、一ノ瀬颯の出演が決まり12日、同局から発表された。

暗殺専門コンサルタントと資本主義社会の闇を描いた韓国発のダークサスペンス。

桜井は、主人公が勤務する外資系企業の経理担当を演じる。主人公と恋に落ち、交際に発展するものの、お互いに秘密を抱えている役どころとなる。

「一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとてもうれしかったです」と意気込みを寄せている。

一ノ瀬は、主人公が関わった「自然死」の裏に何かあるのではと疑う警視庁捜査一課の刑事役を演じる。「本作はファンタジーの様な非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが併存する題材だったので、日々楽しく演じることができました」。役どころについて「自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです」とコメントしている。

ほかに、木村文乃、GACKTらの出演もすでに発表されている。