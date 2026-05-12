“強盗を制圧”で話題のナナ、ファンとのランチイベント開催へ　収益金は全額寄付

女優・歌手のナナが、特別なイベントを開催する。

ナナは5月11日、30日にソウルで開催される「NANA Lunch Meet & Greet」のメインポスターを公開した。

【写真】ナナの“全身タトゥー姿”

今回のポスターに先駆け、ステーキと新鮮な野菜が並んだ料理の写真を使用したティザーポスターで注目を集めていたナナ。今回公開されたメインポスターでは、彼女ならではの洗練されたビジュアルを披露し、本格的なイベント開催を知らせた。

ポスターのナナは、ドラマなどで見せる華やかな姿とは異なり、柔らかな笑顔で温かく親しみやすい雰囲気を演出。今回のイベントが目指す“近い距離での交流”というコンセプトを表現している。

今回の「NANA Lunch Meet & Greet」は、企画段階から細部に至るまで、ナナ本人が直接アイデアを出しながら準備したことでも知られている。単なるファンイベントではなく、食事を共にしながら、これまで交わせなかった深い話を分かち合い、お互いの日常を応援し合う“心の交流”に重点を置いたイベントだという。

（画像＝SUBLIME）

（画像＝SUBLIME）

さらにナナは、今回のイベント収益金を全額寄付する意向も明かし、温かな反響を呼んでいる。

なおナナは昨年冬、自宅に侵入した強盗を自ら取り押さえたことでも話題となった。現在は裁判も進行中とされるなか、変わらずファンとの交流を続ける姿に、応援の声が寄せられている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。