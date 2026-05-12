rienda×ハローキティの限定コラボ登場♡大人可愛いTシャツ＆ポーチに注目

2026年6月5日(金)、ファッションブランドriendaから、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボアイテムが登場します♡今回のコレクションは、すべてriendaオリジナルデザインで製作された特別仕様。ハローキティだけでなく、お友だちのタイニーチャムもデザインに取り入れられ、遊び心と大人っぽさを兼ね備えたラインアップになっています。普段使いしやすいTシャツやポーチは、この夏の主役アイテムになりそうです。

大人可愛い限定デザインに注目

今回のコラボでは、riendaらしい女性らしさを感じるデザインに、ハローキティのキュートな世界観をプラス。カジュアルすぎず、大人の女性でも取り入れやすい仕上がりが魅力です。

「【ハローキティ】グリッターロゴミニTシャツ」は、コンパクトなシルエットでトレンド感たっぷり。カラーはWHT、BLK、PNKの3色展開、サイズはFREE、価格は6,600円(税込)です。

キラッと輝くグリッターロゴがコーデのアクセントになり、デニム合わせはもちろん、ミニスカートやワイドパンツとも相性抜群♪

さらに「【ハローキティ】ビッグTシャツ」は、ゆるっと着られるオーバーサイズ仕様。カラーはWHT、BLKの2色展開、サイズはFREE、価格は7,700円(税込)。

リラックス感がありながらも、riendaらしい洗練されたムードを楽しめます。ショートパンツやロングブーツと合わせた韓国風コーデにもぴったりです。

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毎日使いたい実用的小物も♡

コーデに取り入れやすいアパレルだけでなく、小物アイテムも見逃せません。

「【ハローキティ】ミラー付きポーチ」は、Multiカラーで展開され、価格は3,850円(税込)。コンパクトながら収納力もあり、バッグの中でも存在感抜群です。

ミラー付きなので、メイク直しやお出かけ先でも便利に使えるのが嬉しいポイント。可愛さだけでなく実用性も兼ね備えているので、デイリー使いにもおすすめです。

今回のコラボアイテムは、ハローキティの愛らしさを残しながらも、riendaならではのモード感をプラス。キャラクターアイテムに抵抗がある大人女子でも、自然に取り入れやすいデザインに仕上がっています。

発売情報をチェック

rienda×ハローキティコラボアイテムは、2026年6月5日(金)より発売開始。販売店舗は、rienda全店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNとなっています。

数量限定アイテムのため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡

この夏は、riendaでしか出会えない特別なハローキティアイテムを取り入れて、毎日のファッションをもっと楽しくアップデートしてみてはいかがでしょうか。

大人可愛いスタイルを叶えてくれる限定コレクションを、ぜひお見逃しなく♪