［ＷＯＲＬＤ ＣＵＰ ２０２６］

米国、カナダ、メキシコでのサッカーワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月１１日に迫る中、米トランプ政権から、イラン代表の出場に否定的な意見が相次いで出ている。

イランはスポーツイベントへの政治介入だと反発しており、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２０日、イラン側と対応を改めて協議する。（国際部 増田知基）

イランは６月１５日にニュージーランド、２１日にベルギー、２６日にエジプトと対戦する。１、２戦目がロサンゼルス、３戦目がシアトルで行われる予定だ。

端緒はトランプ米大統領による３月１２日のＳＮＳ投稿だった。イラン代表の出場を「歓迎する」としつつ「彼らの生命や安全にとって適切だとは思わない」と書き込んだ。イラン側は試合会場をメキシコに変更するようＦＩＦＡに求めたが、ＦＩＦＡは会場変更を認めなかった。

英紙フィナンシャル・タイムズは４月２２日、トランプ氏の側近が、イランの代わりに、予選で敗退した強豪国イタリアを出場させるようＦＩＦＡに提案したと報じた。

大会規則では、辞退国が出た場合、ＦＩＦＡが別の国に差し替える「単独の裁量権を持つ」と定めているが、ＦＩＦＡもイタリア側も出場を否定した。在イタリアのイラン大使館はＸ（旧ツイッター）で「サッカーは人々のものであり、政治家のものではない」と強く批判した。

米国はイラン関連のテロへの警戒も強めている。ルビオ国務長官は４月２３日、「問題は選手たちではない」としつつ、代表団のメンバーがイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」と関係があれば、入国を拒否する可能性があると警告した。

ロイター通信によると、イランのサッカー連盟のメフディ・タージ会長は５日、「主催者はＦＩＦＡであり、トランプ氏や米国ではない」と国営テレビに語り、反発を強める。

ＦＩＦＡはイランの出場を保証する姿勢を崩していないが、トランプ政権の発言に対して目に見える措置も取っていない。５月２０日にスイスで行うイラン側との協議で、出場に向けた調整を進める予定だ。