5児の母・辻希美、子どもたちからの“母の日ギフト”を披露 親子6ショット添え感謝つづる「心から幸せに思います!!!!!!」
5児の母でタレントの辻希美（38）が11日、自身のブログを更新。母の日の出来事を報告するとともに、子どもたちからもらったプレゼントやほほ笑ましい親子6ショットを公開した。
【写真】「心から幸せに思います!!!!!!」第5子次女・夢空ちゃんもニッコリ！子どもたちとの母子6ショット披露の辻希美
辻は、実母と義母を招いて“母の日ディナー”を楽しんだことを紹介し、手料理などが並ぶにぎやかな食卓の写真をアップ。
食事会の席で「子ども達からは手紙とケーキとお花を頂きました」「上3人は自ら自分で自分のお小遣いでお花を選んで買って来てくれて…」と明かし、子どもたちからそれぞれもらった手紙やケーキ、花束を手に撮影した親子ショットも披露した。
辻は「最近はなかなか揃わないきょうだいですがこういう日は必ず予定を空けてくれる そんな優しい我が子が本当に愛おしくこの子達のお母さんであれる事を心から幸せに思います!!!!!!綺麗事ではなく、心の底からまじで思う!!!!!!!!!!!!!!」と幸せいっぱいの様子。
続けて「本当に毎日頑張れるのは子ども達のお陰です!!!!!!!!!!!!毎年言ってるかもだけどママをママにしてくれて本当にありがとう」と感謝の気持ちを記していた。
なお10日、夫でタレント・杉浦太陽（45）もブログを更新し、“母の日パーティー”の思い出をシェア。辻の様子について「子どもたちから愛と感謝の気持ちを届けてもらって、嬉しそうだったなぁ」と紹介していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】「心から幸せに思います!!!!!!」第5子次女・夢空ちゃんもニッコリ！子どもたちとの母子6ショット披露の辻希美
辻は、実母と義母を招いて“母の日ディナー”を楽しんだことを紹介し、手料理などが並ぶにぎやかな食卓の写真をアップ。
食事会の席で「子ども達からは手紙とケーキとお花を頂きました」「上3人は自ら自分で自分のお小遣いでお花を選んで買って来てくれて…」と明かし、子どもたちからそれぞれもらった手紙やケーキ、花束を手に撮影した親子ショットも披露した。
続けて「本当に毎日頑張れるのは子ども達のお陰です!!!!!!!!!!!!毎年言ってるかもだけどママをママにしてくれて本当にありがとう」と感謝の気持ちを記していた。
なお10日、夫でタレント・杉浦太陽（45）もブログを更新し、“母の日パーティー”の思い出をシェア。辻の様子について「子どもたちから愛と感謝の気持ちを届けてもらって、嬉しそうだったなぁ」と紹介していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。