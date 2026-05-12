ショルダーストロークを成功するために固定しなければならない場所とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

ショルダーストロークを成功するために固定しなければならない場所とは

手首、ヒジ、頭、下半身を固定する意識を持つ

ショルダーストロークをマスターするために、動かしてはいけない部分を明確にしておくことが大切です。その部分は、「手首」、「ヒジ」、「頭」、「下半身」の４カ所です。中でも重要なのが手首です。

手首を使うと手元の動きは止まるのにヘッドだけが動き続け、いわゆる「手首をこねる」という動きになります。これをやってしまうと、肩の動きでヘッドに振り子運動をさせるショルダーストロークにならないことは想像できると思います。

ヒジに関しては、「ヘッドを真っすぐ引こう」とか「真っすぐ出そう」という意識が強いと動きすぎますが、これも動かしすぎると、“肩を使う”ショルダーストロークの妨げになります。

また、下半身については、ショルダーストロークがイスに座ってできることからもわかる通り、ほとんど使わない＝動かさないことが大事です。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也