本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（速報値）（3月）14:00
予想 114.4 前回 113.3（景気先行指数)
予想 116.5 前回 116.3（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（4月）15:00
予想 0.6% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.5% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想 N/A 前回 -17.2（ZEW景況感指数)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります
景気動向指数（速報値）（3月）14:00
予想 114.4 前回 113.3（景気先行指数)
予想 116.5 前回 116.3（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（4月）15:00
予想 0.6% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.5% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想 N/A 前回 -17.2（ZEW景況感指数)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります