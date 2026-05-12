【日本】
景気動向指数（速報値）（3月）14:00
予想　114.4　前回　113.3（景気先行指数)
予想　116.5　前回　116.3（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（4月）15:00　
予想　0.6%　前回　0.6%（前月比)　
予想　2.9%　前回　2.9%（前年比)　
予想　0.5%　前回　0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.9%　前回　2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想　N/A　前回　-17.2（ZEW景況感指数)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30　
予想　0.8%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.8%　前回　3.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります