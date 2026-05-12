本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀主な意見（4月27日-28日開催分）
16:00 ベッセント米財務長官と高市首相、会談
16:15 NY連銀総裁、独連銀総裁、NZ中銀総裁「不確実性が高まる時代における金融政策」出席
18:30 チャーマーズ豪財務相、政府予算案発表
19:00 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、金融会議出席
13日0:00 米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談
EU外相理事会
EUエネルギー相非公式会合
※予定は変更することがあります
16:00 ベッセント米財務長官と高市首相、会談
16:15 NY連銀総裁、独連銀総裁、NZ中銀総裁「不確実性が高まる時代における金融政策」出席
18:30 チャーマーズ豪財務相、政府予算案発表
19:00 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、金融会議出席
13日0:00 米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談
EU外相理事会
EUエネルギー相非公式会合
※予定は変更することがあります